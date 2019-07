Paco Jémez: "En México pasan cosas que en España solo ves por televisión"

Paco Jémez, técnico del Rayo Vallecano de la Liga de España, habló sin rodeos sobre lo que vivió en México al frente del Cruz Azul.

El estratega español se confesó en entrevista a The Coaches Voice, explicó estando en suelo azteca tuvo que visitar un médico para que le ayudara a conciliar el sueño.

"Yo duermo bien, pero poco. En el mejor de los casos cinco horas. En México fue mucho peor. Había días que ni siquiera dormía. Se juntaba todo. Desde la presión de los resultados a la altitud de la ciudad. Tuve que ir al médico para que me ayudara a conciliar el sueño, pero solo conseguía dar unas cuantas cabezadas por la noche. Aguantaba gracias al par de horas que dormía durante la siesta. Eso me daba la vida", inició explicando.

Jémez dice que su estadía en el país de norteamérica lo marcó."Llevo desde 2006 como entrenador, con diferentes etapas y situaciones. Pero te puedo decir que México me ha dejado marcado. Es un país muy duro. En todos los sentidos. Un sitio donde pasan cosas que en España solo ves por televisión".

El martes 19 de septiembre de 2017, un terremoto de 7.1 sacudió México cobrando la vida de 370 personas. Paco Jémez recuerda detalle a detalle lo vivivo.

"Estábamos en una concentración para un partido ante el América y tuvimos que salir toda la plantilla corriendo del hotel de madrugada. En esos momentos no sabes lo que tienes que hacer porque no lo has vivido nunca. Realmente llegas a temer por tu vida. Las consecuencias fueron terribles, con la muerte de 370 personas. Los días siguientes salimos a la calle para ayudar a la gente. Era lo menos que podíamos hacer por un país que me estaba tratando tan bien".

Competitividad en la Liga MX y la relación con la prensa

El técnico canario habló del nivel del fútbol azteca y reconoce que al llegar se dio cuenta que no era como creyó.

"Como entrenador, reconozco que me equivoqué. Fui creyendo que iba a una liga menor y me di cuenta de que no era así. México tiene una liga competitiva, con buenos jugadores, enormes entrenadores, campos espectaculares y una gran afición. Da igual dónde juegues y la hora. Los campos siempre están llenos de gente".

Pero esa era la parte bonita, sabía que tendía que acomodarse al entorno, distinto al que conocía.

"No puedes pretender que millones de personas se amolden a tu manera de hacer las cosas. No se trata de que sea difícil, sino distinto. Es otra manera de jugar y entrenar, pero como ocurre también en Europa. No es lo mismo como se trabaja, por ejemplo, en Holanda que en España. Así que imagínate la diferencia que existe entre dos continentes".

Sobre la relación con los medios, dice que son más hirientes que en España.

"Tal vez lo más complicado de manejar en mi etapa en México fue la prensa. Mucho más incisiva y mucho más hiriente que España. Lo comprobé desde el primer día. Algunas entrevistas llegaron a niveles que nunca me habría esperado, pero sabía que si agachaba las orejas me comían. En los primeros momentos me calentaba mucho, pero lo hacía porque había preguntas que me parecían ofensivas. No solo para mí, también para el club y mis jugadores. Por eso creo que la afición nos quiso tanto. No dejábamos que nadie pisará la imagen de Cruz Azul", cerró.