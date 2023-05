Álvaro Fidalgo rompe el silencio tras la expulsión ante Chivas, ¿a quien culpa por la eliminación del América?

“ Soy el responsable número uno de la eliminación . Es la primera vez que me expulsan, nunca en la vida había hecho una entrada así. Ni siquiera me atrevo a mirar a los compañeros a la cara porque siento que la eliminación es toda mía, ni del Tano, ni del Presi ni de los compañeros”.

Fidalgo se dijo que se siente en deuda con el equipo, ya que se siente con toda la culpa de lo que pasó en el Estadio Azteca ante las Chivas de Guadalajara.

“Llegué hace dos años aquí, el Club me cambió la vida. Estoy en deuda, siento que lo tiré todo a la mierda. No sé cómo se puede salir de aquí ahora mismo, ahora veo todo mal, no creo que se pueda sacar nada bueno de esto. Las disculpas no sirven para nada después de un error así”.