Lista la Gran Final de la Liga MX y también los días: ¡Tigres y Chivas pelearán por el título en México!

Y en la vuelta con todo y el reglamento en su contra, lucharon de más y al final sellaron su clasificación a la finalísima del fútbol mexicano.

Comenzaron ganando al 19’ con gol de Ronaldo Cisneros, luego al 57’ Diego Valdés lo igualó, pero la respuesta del Rebaño Sagrado fue espectacular, y a pesar de un gol invalidado por el VAR, Alan Mozo al 76’ con un precioso gol de laboratorio y Jesús Orozco Chiquete al 88’ selló el pase de ronda de los rojiblancos.

Ambos equipos van por romper su sequía de títulos. Tigres no gana la copa en México desde el Clausura 2019, mientras que las Chivas de Guadalajara no se consagra campeón desde el Clausura 2017. Es decir, los felinos tienen cuatro años y el Rebaño seis de no ganar nada en la Liga MX.

FECHAS DE LA FINAL DE LA LIGA MX

Jueves 25 de mayo

Tigres vs Chivas

Domingo 28 de mayo

Chivas vs Tigres