La inesperada reacción de Vinicius contra un aficionado y su polémico mensaje que hacer arder la Liga Española: “¿Eres tonto?”

El Valencia-Real Madrid terminó lleno de incidentes ue implicaban a Vinicius. El brasileño fue primero insultado por los aficionados, creando un agrupamiento de jugadores, que interrumpió el partido varios minutos.

Después, el brasileño fue expulsado al final del partido (90+7) por una discusión con Hugo Duro, quien no fue sancionado por el árbitro. Tras el partido la polémica siguió y Vini tuvo una inesperada reacción de Vinicius contra un aficionado que le preguntó: “¿Vas a pedir perdón por los gestos de ‘A segunda’?”. El brasileño le respondió de fea forma y le dijo: “¿Eres tonto tú?” Y se ríe. Esto lo hizo mientras regalaba fotos y autografos a los aficionados.

Vinicius también se pronunció en redes sociales con una storie de Instagram y mandó un fuerte mensaje que hace arder la Liga Española. “El premio que los racistas ganaron fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga”, escribió Vini molesto por todo lo sucedido contra Valencia.

Luego lanzó un mensaje más contundente contra los que hacen racismo cada partido: “No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas. Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí”.

Instagram

- Denuncia de Ancelotti - “He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo, le he pedido si quería continuar jugando. Ya el hecho de pensar que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista, no me parece bien. Yo tengo que quitar a un jugador si no juega bien, pero para pensar de quitar un jugador para racismo, nunca me ha pasado. Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Es inaceptable. LaLiga española tiene un problema. Que no es Vinicius. Vinicius es la víctima. Hay un problema muy grave”, afirmó el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, al final del partido.