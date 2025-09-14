Chivas le quitó el invicto al América en el clásico de la Liga MX... ¡y se armó la tangana!

El <b>Guadalajara</b>, dirigido por el argentino <b>Gabriel Milito</b>, le quitó este sábado el invicto al <b>América </b>al vencerlo 1-2, en el clásico del fútbol mexicano que se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes, por la octava jornada del Apertura 2025.Las <b>Chivas </b>se impusieron con tantos del seleccionado mexicano <b>Roberto 'Piojo' Alvarado</b> y de <b>Armando 'Hormiga' González</b>. Las águilas descontaron por obra de <b>Alejandro Zendejas</b>.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/ligamexico">Así marcha la tabla de posiciones de la Liga MX </a></b>Con la victoria, el conjunto rojiblanco, que no ganaba desde la fecha tres, llegó a siete puntos y se ubicó en la duodécima posición del torneo. <b>América</b>, por su parte, se queda con 17 unidades en el tercer puesto.El <b>América </b>tomó la iniciativa en el inicio del juego, pero sus artilleros no tuvieron puntería frente al arco. El <b>Guadalajara </b>se limitó a defender y no tiró a portería en los primeros 45 minutos.En la segunda mitad, <b>Chivas </b>sorprendió. Anotó en el 62' gracias a un centro por izquierda de <b>Erick Gutiérrez</b> que remató <b>Alvarado </b>dentro del área chica; hizo el 0-2 al 88' en escapada de <b>Armando González</b>, quien condujo el balón hasta el área, donde fusiló a <b>Ángel Malagón</b>.En el tiempo agregado, <b>Zendejas </b>descontó de tiro libre debido a que la barrera del visitante se abrió y el portero <b>Raúl 'Tala' Rangel</b> no pudo reaccionar.