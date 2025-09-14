Chivas le quitó el invicto al América en el clásico de la Liga MX... ¡y se armó la tangana!

El Guadalajara, dirigido por el argentino Gabriel Milito, le quitó este sábado el invicto al América al vencerlo 1-2, en el clásico del fútbol mexicano que se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes, por la octava jornada del Apertura 2025.

Las Chivas se impusieron con tantos del seleccionado mexicano Roberto 'Piojo' Alvarado y de Armando 'Hormiga' González. Las águilas descontaron por obra de Alejandro Zendejas.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga MX

Con la victoria, el conjunto rojiblanco, que no ganaba desde la fecha tres, llegó a siete puntos y se ubicó en la duodécima posición del torneo. América, por su parte, se queda con 17 unidades en el tercer puesto.

El América tomó la iniciativa en el inicio del juego, pero sus artilleros no tuvieron puntería frente al arco. El Guadalajara se limitó a defender y no tiró a portería en los primeros 45 minutos.

En la segunda mitad, Chivas sorprendió. Anotó en el 62' gracias a un centro por izquierda de Erick Gutiérrez que remató Alvarado dentro del área chica; hizo el 0-2 al 88' en escapada de Armando González, quien condujo el balón hasta el área, donde fusiló a Ángel Malagón.

En el tiempo agregado, Zendejas descontó de tiro libre debido a que la barrera del visitante se abrió y el portero Raúl 'Tala' Rangel no pudo reaccionar.