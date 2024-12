“¿Que si soy un trotamundos?, no lo sé. Es que me apasionan los retos cada día, cada equipo, cada país en el que he dirigido me ha dado el bagaje para conocer muchas facetas de este fantástico deporte” afirma en su comunicado García Junyent.

Y continúa hablando sobre lo que espera lograr cuando dirige a un equipo de futbol, en este caso su nuevo reto, el Club Guadalajara de la Liga MX.

“Creo en la versatilidad del futbol, en la estrategia. Quiero que mis equipos sean protagonistas, que sean proactivos para tener el control del juego, mi objetivo siempre es uno, ganar”.

Finalmente, se refirió a la grandeza de las Chivas no solo de los jugadores, sino de toda la afición rojiblanca.

“Creo en la grandeza de Chivas y en el poder de su afición, hoy, vengo a ser parte de su historia”, culminó el estratega.