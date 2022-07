Dani Alves podría llegar al fútbol de México tras recibir una oferta por parte de los Pumas

Dani Alves no fue renovado por el FC Barcelona por lo que llegaría completamente gratis. Ahora bien, el gran objetivo de Alves es mantenerse en un gran nivel en una liga competitiva, tomando en cuenta que su deseo es ir al Mundial de Qatar 2022 con la selección de Brasil.

De momento Alves no ha dado una respuesta, pero según ESPN el acuerdo está muy lejos de concretarse.

Dani Alves sabe que en México hay mucha competencia, pero no está tan seguro de aceptar la oferta de Pumas .

En Brasil, después de defender São Paulo, Dani Alves estaba principalmente interesado en el Athletico Paranaense. El jugador llegó incluso a tener un acuerdo con el conjunto rojinegro, antes de marcharse al Barcelona a principios de año.

Además: ¡Ronaldinho regresa al fútbol de México después de siete años y fue anunciado por este club!

“Se fue al Barcelona, pero venía a jugar con nosotros aquí en 2022. Entonces me llamó y me dijo: ‘Mire, presidente, ¿me suelta? Me invitó el Barcelona’. Le dije que todo estaba bien”, confesó el presidente, Mario Celso Petraglia.