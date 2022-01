García Toraño cuenta el motivo por el que demandó a ESPN y el pique que tuvo con José Ramón Fernández: ‘‘A lo mejor se enoja’’

Tras laborar en la cadena deportiva por 14 años, Toraño le puso punto y final a la televisón en 2020 por un despido que aún no comprende porque según cuenta, no le dieron un motivo claro.

‘‘Demandé porque esperaba liquidación. Trabajé 14 años y nueve meses ahí. Si es una empresa estadounidense y no respeta las leyes mexicanas no es mi problema, yo confío en las leyes de México. Lo único que pido es que se me liquide conforme a derecho’’, Ángel García para el canal de YouTube ‘Apuntes de Rabona’.

Y añadió: “Estamos en un juicio, demandé a ESPN porque no recibí ni una gorra de liquidación. Aclaro que no guardo rencor a nadie, pero no me pienso dejar, entregué mi vida, sacrificas muchas cosas en esta carrera, quise descansar sábados y domingos alguna vez y nunca me dejaron”.

Su ‘agarrón’ con José Ramón Fernández

Uno de los episodios más incómodos que vivió el periodista en ESPN fue cuando debatían sobre el Club América, equipo al que José Ramón Fernández no aprecia, y Toraño mencionó algo a favor de las águilas.

‘Joserrá’ mostró su estilo anti-americanista y llamó a su compañero “albóndiga amarilla” en referencia a su físico y su argumento para defender a los azulcremas.

‘‘El día que me dijo ‘albóndiga amarilla’ le respondí: ‘Sí enanito’. Se lo dije a ese hombre que me cerraba la puerta, pero con respeto. A lo mejor se enoja, pero sabe que era con respeto y se enojaba porque yo defendía mi punto de vista”, cuenta Toraño.