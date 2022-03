$!El duro mensaje del Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri: “Los tenemos identificados; vamos a ir con todo”

Y pese a los videos e imágenes que circulan en las redes sociales de los lamentables sucesos, no se reporta ningún detenido, pero Mauricio Kuri , Gobernador de Querétaro , ha emitido un claro mensaje.

A Kuri le consultaron por qué no había ningún detenido si había pruebas suficientes para identificar a muchos de ellos, donde el gobernador pidió paciencia para hacer bien su trabajo, recalcando que no es que no quieran agarrar a nadie, sino que se sigue un proceso.

“Estamos dando con ellos, la investigación va en serio. Lo más fácil para una autoridad sería ir, agarrar a dos que tres y decir ‘ya tenemos a tres personas’, pero esto va en serio. No va solamente a querer sacar un tema mediático, estamos reuniendo los elementos para que no puedan salir. La Fiscalía de Querétaro es seria, que va a sus tiempos”, dijo Mauricio Kuri.

El gobernador de Querétaro reiteró que sólo necesitan tiempo, donde pide a todos quienes se preguntan lo mismo del por qué no hay detenidos, que le den su confianza y que al final la situación será bien manejada.