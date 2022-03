$!La dura advertencia del Gobernador de Querétaro a los agresores: ‘‘No me importa dónde estés o dónde hayas nacido...’’

Reportes extraoficiales hablan de fallecimientos, pero el gobernante reiteró que hasta el momento no han tenido información de personas que hayan perdido la vida.

El gobernador manifestó que moverán cielo y tierra hasta dar con los culpables de esta tragedia porque no puede quedar impune.

Presidente de la Liga MX no descarta desafiliar al Querétaro

‘‘Usaremos toda la tecnología para dar con cada uno de los participantes de estos hechos y nos vamos a asegurar que no vuelvan a poner un pie en un estadio’’, afirmó Kuri en rueda de prensa.

‘‘Yo me quiero dirigir a ti, criminal, no me importa dónde estés o donde hayas nacido. Voy a dar contigo, lo que hiciste ayer lastimó y ofendió a todas las familias”, añadió el gobernador de Querétaro.

También dijo que se reunirá con Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, y el mandatario de ‘Gallos Blancos’ para que le expliquen porqué hubo fallas en la seguridad privada del estadio.

Lupita Murguía, secretaria de Gobierno de Querétaro, comentó que castigarán a los miembros de su gobierno que hayan participado indirectamente en estos actos.