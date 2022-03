¿Por qué autoridades en México no reportan muertos tras pelea de barras entre Querétaro y Atlas? Esto es lo que se sabe

Las dolorosas imágenes de la brutal pelea es el tema de momento en el mundo de las noticias en redes sociales, donde se habla, a falta de confirmación oficial, de una cifra entre 15 y 17 fallecidos, que respaldan varios medios locales.

“La policía me roció gas pimienta en la cara para después golpearme, me querían poner con los de Querétaro, los del Atlas me tuvieron que jalar porque me tenían rodeado”, comentó un aficionado visitante, en su llegada al Jalisco, a la televisión local.