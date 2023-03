Pep Guardiola arremete contra la Liga MX: “no entiendo cómo se protege a los equipos más poderosos de los más pequeños”

El entrenador de Manchester City , Pep Guardiola, volvió a hablar sobre su pasado en el futbol mexicano. Muchas personas desconocen el dato, pero el técnico español jugó en la liga del país norteamericano, donde cerró su aventura como jugador profesional on Dorados de Sinaloa .

En una entrevista para para Paramount , Guardiola habló sobre el trato que le dieron: ”Me la pasé rechupete (muy bien) como dirían, me trataron maravillosamente en Sinaloa, aunque lo mejor fueron los amigos y el estadio, que aunque era pequeño, era muy cálido”.

Guardiola manifestó que no está bien que que los ‘equipos grandes’ sean más beneficiados : “Uno se juega lo que haces ahora, y no lo que ocurrió en el pasado; no entiendo cómo se protege a los equipos más poderosos de los más pequeños” .

“hicimos un año muy bueno al terminar en octavos, y nos la pasamos muy bien, una época fantástica donde conocí otra realidad. Ahí entrené con JuanMa Lillo, que junto con Johan Cruyff son los entrenadores de los que más he aprendido” agregó.