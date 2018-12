Diego Vázquez sobre su futuro: "Yo estoy cómodo en Motagua"

Motagua entrenó pensando en definir con un triunfo la semifinal contra Platense. Los Azules no reportan bajas, por el contrario, recuperan a Henry Figueroa para que consolide un poco más la defensa. Diego Vázquez admite que es un tanto complicado ser el favorito para el domingo porque eso conlleva una responsabilidad mayor con el aficionado.

Pedro Atala: "Estamos pensando en renovar a Diego Vázquez"

¿Hay confianza para encarar ese segundo juego con Platense?

En ningún momento hemos estado confiados, es una semifinal de 180 minutos y va el primer tiempo, falta confirmar el pase a la Final en Tegucigalpa y espero que sea un buen partido.

¿Qué cambiará Motagua este domingo?

Nosotros tenemos un estilo de juego, llegamos con una ventaja importante de las 18 fechas anteriores quedamos primeros, tenemos muchos goles positivos y eso no lo vamos a cambiar.

¿Sentís que clasificaron de forma muy tranquila?

Tranquilo no, en Cortés fue un partido intenso pero fuimos muy ordenados, sufrimos pocos y golpeamos en el momento justo. Nos ilusionamos en seguir creciendo y haciendo cosas positivas. Ninguna semifinal es tranquila.

¿La localía es su principal fortaleza?

Tenemos varios partidos en los que venimos ganando, todos los partidos son historias diferentes pero los juegos se definen en el verde césped. Esperamos estar bien el domingo.

¿A qué rival te gustaría en la Final?

Falta el sábado, respeto a Platense, vamos ganando 1-0 y nos quedan 90 minutos. Platense ganó la Copa pero nosotros tenemos el reglamento a favor, no me gusta tanto el favoritismo, me incomoda un poco. Uno se contagia del exitismo. Tenemos que hacer un buen partido, mejorar el juego anterior.

¿Cómo hincha a quién quisieras en la Final?

Hay que ganarles a todos... No soy aficionado, soy técnico y no me van a sacar de ahí.

¿Si quedan eliminados sería un fracaso?

Tampoco, hicimos un buen torneo, somos positivos y pensamos en pasar pero esto es un juego. Después de todo este tiempo que llevamos en Motagua llevamos nueve semifinales, siete finales. El próximo reto es pasar a una nueva Final.

¿Recuperas a Henry Figueroa?

Sí entrenó bien, estuvo toda la semana con nosotros y está mejor, veremos si juega o no.

¿Qué resultado te gustaría obtener el domingo?

Quiero ganar por cualquier resultado.

¿Te ves por mucho tiempo en Motagua?

Tengo contrato y buena relación con los directivos. Estamos cómodos pero eso se lo tienen que preguntar a los directivos. En todos los torneos nos reunimos y hablamos, planeamos lo que viene. Yo estoy cómodo en Motagua.

¿Sabías que hay dirigentes del Real España que les gustaría llevarte a La Máquina?

Es positivo que hablen bien de nuestro trabajo, eso me llena de ilusión, es bueno que me tengan en cuenta en otro equipo.