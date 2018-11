Pedro Atala: “Estamos pensando en renovarle por más tiempo a Diego Vázquez”

Follow @crumar92

Es uno de los hombres fuertes en Motagua. El aporte que le da al club lo ha hecho por el amor incondicional hacia la institución y ha dejado claro que no le dará la espalda en ningún momento.

Pedro Atala es junto a junto a Eddie Atala, los presidente del equipo azul. DIEZ dialogó con él a horas para la semifinal de vuelta ante Platense donde pueden cerrar el pase a una nueva final.

En su charla, dejó en claro que no se sienten confiados y que en caso de pelear nuevamente el título, no quieren segundos. Además confesó que si Motagua queda eliminado o pierde la final, no cesarán de su cargo a Diego Vázquez pues al contrario, buscarán renovarle por más tiempo.

Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está el equipo y cómo evitar confiarse en esta llave ante Platense?

Sí, si bien es cierto dimos un paso importante de haber ganado de visita en Puerto Cortés, el peor enemigo que tenemos es confiarnos y relajarnos. Tenemos que tratar de hacer lo que Motagua hace en casa que es salir a proponer y ganar.

Hay que salir a asegurar el pase, si bien es cierto sacamos una ventaja, no nos podemos relajar y Platense ya sabe lo que es ganar un trofeo pues ganó la Copa Presidente y eso los hace un equipo que entiende lo que es ganar partidos importantes, eso significa que nosotros no podemos venir solo a presentarnos. Tenemos que hacer nuestro trabajo y buscar el resultado, no buscar el empate.

Motagua es un equipo que ha ganado finales y sabe cómo jugar este tipo de partidos, al fin y al cabo esa experiencia ayuda...

No, lógico. Venimos de unas finales seguidas, unas ganadas y otras perdidas, en ese aspecto tenemos que aplicar nuestra experiencia la cual hemos tenido de los últimos problemas. Tenemos que llegar con toda nuestra mejor actitud para pasar a esa última etapa que es la gran final.

Y de pasar a la final, ¿qué equipo le gustaría, Olimpia o Real España?

No, uno puede decir A o B, pero para ser campeón hay que ganarle a todos y realmente ese pleito de España y Olimpia es cosa de ellos, el que venga es bienvenido y no importa.

Con el Real España tenemos una pica, como decimos, porque nos ganaron la última final y obviamente con el Olimpia es el rival eterno que tenemos y cualquier de los dos será bienvenido.

Don Pedro, por la cobertura de la fuente hemos visto cómo han salido los afectados y el mismo Diego cuando se pierden las finales. ¿A usted cómo le ha afectado el perder esas tres últimas definiciones?

Bueno, nadie quiere perder y mucho menos en finales. Uno invierte dinero y tiempo en la temporada para poder salir adelante con los torneos y llegar a la final y ganarlas, nos ha tocado perderlas y eso no se planea.

Si bien en las tres últimas finales se terminó con dignidad, pero eso no ajusta porque no preparamos al equipo para ser subcampeones, ya el domingo tenemos que pensar en ser campeones y primero hay que ganarle a Platense.

¿No se perdonaría un nuevo subcampeonato?

Mirá, hay pasar primero de Platense. Obviamente el que llega a la final llega con la obligación de ganar, si es el Olimpia tiene más obligación porque tiene cuatro torneos sin llegar a una final y ese aspecto tienen una presión mucho más grande que la nuestra, cualquiera de los que llegue va a tener la obligación porque uno no solo llega a la final para llenar el estadio y recoger la medalla de subcampeón.

Dígame algo. Si Motagua no llega a la final, o si la pierde. ¿Se tambalea el proceso de Diego Vázquez, se iría?

No, eso no está en discusión porque Diego tiene contrato hasta junio, estamos pensando en renovarle a más largo plazo porque Motagua nunca en la historia había tenido esa estabilidad futbolística y Diego con este cuerpo técnico se la han dado.

Nosotros seríamos muy torpes de botar todos los 12 torneos que tiene Diego donde nos ha dado estabilidad, no siempre se gana, pero sin lugar a duda no queremos seguir siendo segundos.

crumar92