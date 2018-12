Wilmer Crisanto: "Nos sorprenden que nos tomen como favoritos contra Olimpia"

El defensor del Motagua Wilmer Crisanto no esconde su deseo por conquistar el título del torneo Apertura de la Liga Nacional ante el Olimpia.

"Comenzamos los trabajos con mucho optimismo y a disfrutar estos 15 días de poder estar en una final más en nuestra carrera y esperamos poder ganarla", dijo Crisanto.

Songo sabe que enfrentar a los blancos es algo que no deja de ser especial. "Enfrentar al Olimpia es una motivación aparte para todos, ya días no se daba una final de clásico capitalino y ahora que se dio a disfrutar al máximo y con la mentalidad de que se gana porque se gana".

Sobre ser considerados los favoritos por cerrar las vueltas de líderes y estar en su quinta final consecutiva es algo que lo motiva más.

"Nos sorprenden que nos tomen como favoritos contra el vecino cuando siempre nosotros decimos que ellos van a ser siempre los favoritos, pero eso no nos pone de conformista sino a darlo todo más", indicó Crisanto.

Los futbolistas de los azules se han acostumbrado a disputar estas instancias y ante el Olimpia esperan conquistar el título 16 de toda la historia motagüense.

"Hemos llegado a muchas finales, pero no todas las hemos logrado ganar, pero lo positivo de nosotros es que somos tercos, perdemos una y estamos insistiendo en la siguiente para ganarla", expresó.

Y agregó: "La terquedad que hemos tenido nosotros es de aplaudirla, Motagua algo tiene que son tantas finales consecutivas y lo digo de corazón, no hemos finalizado contra equipos grandes, pero esta es una y esperamos que está no se nos va".

Motagua no pudo vencer al Olimpia en las vueltas regulares, pero es algo que le resta importante el lateral derecho de los azules previo a disputar la final.

"Todos los partidos son diferentes y somos conscientes que Olimpia no está pasando su mejor momento, pero esto es una final y todo puede pasar, ellos se defienden muy bien y mientras sepas defenderte cualquier cosa puede pasar adelante, por eso no podemos confiarnos y debemos preocuparnos por mejorar".

Las águilas no han podido levantar las últimas dos finales en la Liga Nacional y es por eso que la afición exige el título y los jugadores son conscientes de ello.

"Los dos llegamos con esa presión porque la exigencia es para ambos, los dos somos equipos grandes y queremos finalizar con el título, pero quién la gané se quita una presión y el otro tendrá que volver a luchar para tenerla en el otro campeonato", comentó Wilmer Crisanto.

Además añadió: "Esto no es de favoritismo, es una final y los dos mejores llegaron por todo ese esfuerzo que se hizo durante todo el campeonato y es una final muy pareja".

Otras frases:

"Ese gol solo me da la pauta que todavía estoy acá, me da ese plus que ese trabajo que he venido haciendo está bien y que debo seguir aprovechando esos minutos que me sigan dando"

"No es casualidad tampoco que el equipo este jugando tandas finales consecutivas, esta es una más y esperamos ganarla"