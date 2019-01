Diego Vázquez: "Si salen Rubilio y Estupiñán ficharemos a un delantero"

El entrenador del Motagua, el campeón Diego Vázquez, declaró este viernes que es mentira que Wilmer Crisanto salga del azul. Además explica que la situación del delantero Frelys López se definirá si el jugador aclara su situación ya que tiene seis meses de contrato con el Honduras Progreso.

Vázquez confirma que Rubilio Castillo está por cerrar una oferta del extranjero y el delantero colombiano Javier Estupiñán terminó contrato con el equipo y su renovación no está asegurada por lo que buscarán un delantero en el mercado como la única alta que tendrá para el Clausura.

¿Ya vimos a Rubilio como está el caso de Frelys que al parecer tiene contrato con Honduras Progreso?

Seguramente esta semana se va a definir para ver si se concreta una propuesta que tiene. El caso de López apareció que tenía contrato y no he hablado bien ese tema, si tiene contrato con el Honduras habría que cumplirlo. El muchacho nos manifestó que hace más de tres meses que no le pagaban y que solo le restan seis meses de contrato en el Honduras y por eso aceptamos que viniera a entrenar.

¿Si les interesa Frelys López?

Es un jugador interesante y si está libre es bueno, pero vamos a ver cómo está su situación con el Honduras y si se puede lo haremos, sino hay que respetar.

¿Descartado Javier Estupiñán?

Hay que ver. No estamos esperando nada. Fue un jugador que fue importante para nosotros y vamos a ver si lo renovamos o no, pero esta semana lo vamos a definir.

¿Hay posibilidades de fichar a alguien, algún delantero?

Estamos trabajando, pero vamos a ver, pero todos son supuestos y hasta que no sean concretos no te puedo decir nada. Si es de fichar es un solo jugador.

¿Qué puesto necesitan reforzar?

Si sale lo de Rubilio Castillo y Javier Estupiñán que se le terminó el contrato sería un delantero pero no es nada seguro. Estamos trabajando y si se concreta será en esa posición.

¿El tema contractual de Wilmer Crisanto cómo está?

No hay nada. Para mí es un jugador que tiene contrato, es un futbolista que está con nosotros, son rumores.

¿Se piensa dar más bajas?

La idea de nosotros es dejarlos a todos o salvo por un caso especial. Siempre cambiamos muy poco y no hay mucho.

¿La UPN y Real de Minas solicitaron jugadores a préstamo?

Lo que pasa que a nosotros nos miran como si tuviéramos un plantel de 40 jugadores y solo tenemos 16 o 17 futbolistas más los cinco de la Sub-20, es un plantel reducido. No estamos para abastecer todos los equipos. Si miran el plantel de jugadores de primera no llegamos ni a 18 sacando los cinco sub-20 quedamos reducidos y no estamos para prestar a nadie.

¿Cómo está el plantel a una semana para iniciar el campeonato?

Bien, nosotros fuimos los últimos que terminamos el torneo, hicimos un gran esfuerzo de ser campeones y estamos con la mentalidad en el nuevo torneo, el tiempo que paramos fue corto y estamos para comenzar de la mejor manera.

¿Amistosos confirmados?

Jugamos con Real España el domingo y lo demás que nos queda es arrancar el torneo la otra semana.

¿De los jugadores que hemos visto que han venido a prueba, quién los trae?

Siempre hay chicos porque también trabajo con reservas y me gusta ver estos jugadores y por eso es que los miran aquí. Siempre hay jugadores de reservas que para conocerlos los subo una semana a entrenar y luego vuelven, así sucesivamente.