Ever Alvarado: "Motagua nos bailó, las cosas hay que hablarlas como son"

Ever Alvarado no se guardó nada y fue muy franco con respecto a lo vivido el pasado domingo cuando empataron ante el Motagua por la quinta jornada del Torneo Clausura-2019.

El defensor del Olimpia, previo al duelo ante Juticalpa, recordó el clásico ante los azules, donde hizo autocrítica y dio todos los méritos al juego que realizaron los de Diego Vázquez, quienes borraron al cuadro blanco en todo el juego.



"Fue un empate que valió mucho para nosotros por cómo se dio, no jugamos, es la verdad, propuso más Motagua que nosotros pero al final se logró ese empate", inició diciendo Ever Alvarado.



Sobre el malestar que hay en la afición merengue por la superioridad mostrada por los azules, el zaguero no se escondió y dio la cara.



"Hay mucha razón, Motagua nos bailó, las cosas hay que hablarlas como son, Motagua tuvo para meternos tres a cuatro goles pero no pudieron hacerlo", sorprendió.



Y agregó: "Hay una cosa clara también y el fútbol es de hacer, nosotros ante Marathón tuvimos las ocasiones pero no concretamos y ellos nos ganaron 1-0, ahora Motagua jugó más que nosotros, pero no nos ganó".



Pese a no realizar un gran fútbol, en el campamento de los blancos hay mucha confianza.

"Nosotros estamos bien, hay que recordar que hay muchos jóvenes, además llegaron muchos extranjeros que tienen que adaptarse, a medida vayan pasando los partidos nos iremos acoplando como grupo".

Ever Alvarado marcó al argentino 'Chelo' Estigarribia.

Una de las cosas que tienen clara en el Olimpia es lo que deben hacer de ahora en adelante para poder aspirar a pelear por el liderato y el título.



"Tenemos que mejorar, lo hemos hablado y si no hay una mejoría no estamos para pelear por el campeonato, así de claro, viendo cómo jugamos el domingo, no tenemos chance de ganar el campeonato y más como están los demás equipos, por eso aquí lo que hay que hacer es mejorar y muchísimo", avisó a sus demás compañeros.



Además añadió: "Pienso que solo fue una mala tarde, porque los primeros partidos que jugamos al equipo lo miré mejor, pero los últimos dos encuentros ante Platense y Motagua hemos venido abajo, pero lo hemos hablado que no podemos relajarnos y trataremos de demostrarlo ante Juticalpa".



Los blancos marchan en el cuarto lugar con 10 puntos luego de cinco jornadas y están a solo uno del Motagua que es líder del certamen.

Ever Alvarado tuvo una dura tarde marcando al paraguayo Roberto Moreira.

"Lo importante fue que no se perdió contra Motagua porque se nos podía ir más puntos arriba y creo que eso fue importante para Olimpia", aseveró Ever Alvarado.



Pese a estar cerca del liderato hay mucho malestar en los aficionados merengues. "Olimpia es Olimpia y por eso aquí los partidos hay que ganarlos, creo que es lo que tenemos que mentalizarnos los jugadores porque aquí si se empate, se critica, y aunque se gane, lo critican".



El defensor del Olimpia es muy consciente de la situación que están pasando y es por eso que espera que en los próximos encuentros muestren ese buen fútbol que tanto desean.



"En lo colectivo no estamos conformes, más en los últimos partidos como se han dado las cosas, como repito, Motagua pudo meternos cuatro goles en los 20 minutos que nos paramos todos, y de eso tenemos que ser conscientes, lo hemos hablado con los compañeros que no puede volver a pasar", soltó el de El Negrito, Yoro.





Sobre su próximo rival el Juticalpa, que no pasa un buen momento, el Olimpia espera aprovechar para sacar un triunfo que lo siga colocando en los primeros lugares.



"El Juticalpa es un equipo difícil a pesar que sabemos que no se le han dado los resultados, pero conocemos sus contrataciones y vamos a una cancha difícil, pero vamos con las ganas de ganar el partido", cerró diciendo.