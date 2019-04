Hernán García: "En la Liga de Ascenso me siento como Cristiano Ronaldo"

Luego de pasar un trago amargo en Liga Nacional con el Honduras Progreso, el técnico Hernán García vive un momento único con el Boca Júnior de Tocoa, Colón en la Segunda División. Es líder del grupo A y busca el campeonato.

A inicios del torneo Clausura y tras superar la terrible enfermedad de Cáncer que lo alejó de las canchas por mucho tiempo, decidió volver a dirigir en el máximo circuito y los ribereños le dieron la oportunidad, el mal momento del conjunto de la perla no le permitió continuar con el proyecto.

Su perseverancia y las oraciones fueron claves paras superar todas las etapas, ahora da Gracias a Dios por el momento dulce que vive en la Segunda División.

"Gracias a Dios y a la virgen que ahora todo marcha bien, vine a encontrar una gran actitud de los jugadores, me contagian en cada entrenamiento, los muchachos cuando le piden al divino creador lo hacen con mucha fe, tienen hambre de querer triunfar, hay que reconocerle el trabajo a Gil Rodríguez que dejó un plantel bien compactado", agregó García.

Hernán García en uno de los entrenamientos con el Honduras Porgreso.

¿Cómo se siente en la Liga de Ascenso? se le consultó al "Temerario", la respuesta que lanzó le causó risas.

" Aquí me siento como Cristiano Ronaldo" dijo Hernán con su voz emocionada por el cariño de la gente, "Fuimos a jugar a Olanchito y cuando termino el partido varia gente se acercó y me pidió fotos, niños que me decían que oraban por mi cuando estuve enfermo, eso es algo impresionante, y en Tocoa no digamos", dijo García.

Los objetivos en el Boca están claros, uno de ellos es ganarle a su vecino Real Sociedad el próximo duelo en el denominado clásico del Aguán.

"Tenemos un partido complicado ante Real Sociedad, queremos ganarlo porque nunca se les ha ganado, el otro ya lo cumplimos, estamos en la liguilla y el tercero por supuesto será quedar campeones y buscar el ascenso a Liga Nacional", agregó.

Sobre el momento que pasa su exequipo Honduras Progreso, Hernán se mostró dolido por la situación.

"Triste porque es un equipo que tienen buenos jugadores que sienten la camisa como Owen Morales, Juan Delgado y Jorge "Ñangui Cardona, son luchadores, yo paso pendiente y paso en comunicación con Elías Názar, yo tengo la fe que esos muchachos con el entrenador que llegue tienen que hacerse un solo nudo y con cuatro puntos se salvan", confesó.

Y siguió: "Yo estuve poco tiempo y no logré darme cuenta de muchas cosas, tendría que ser alguien que ya días este ahí, conmigo quedamos todo cheque", cerró.

Con el Honduras, el estratega disputó siete fechas en esta campaña y solo logró sumar tres puntos.

En el conjunto tocoeños comenzó sus funciones el 13 de marzo en sustitución de Gil Rodriguez, su debut fue en el Alfredo León Gómez de Tela.

