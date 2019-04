Héctor Castellón: "Alguno de los equipos pinchará en el camino"

El entrenador del Vida, Héctor Castellón, aceptó que se equivocó, al menos en el planteamiento de la plantilla en la derrota de su equipo ante Real de Minas en la jornada 16 del Torneo Clausura 2019.

En palabras de Castellón se cuestionó mucho su parado táctico, mismo que le dio resultado ante Marathón, pero no pone excusas al manifestar que la victoria de los mineros fue contundente.

“Igual me equivoqué, pero a Marathón le gané con parado de tres parecidos al que presenté ante Real de Minas, le ganamos, Real de Minas nos ganó y lo hizo bien, aquí no hay pajas de que el árbitro… no, nosotros fuimos incapaces de anotar”, enfatizó.

Tras ello clama por cambiar de página para enfrentar su próximo compromiso ante Platense.

“Debemos ir a ganar, no nos podemos complicar, tenemos que ganar. Si queremos resolver la situación tenemos que ganarle a Platense, no hay mucho qué hablar, así como Real de Minas nos ganó acá, por qué nosotros no lo podemos hacer”, expresó.

Y apuntó: “Ahora hay que replantear qué nos conviene más. Cada vez que mis equipos van a Puerto Cortés juegan bien, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una necesidad, los otros equipos tienen que jugar y algunos de ellos pinchará en el camino, el que se equivoque tendrá más problema, tendremos un cierre fantástico, esto tiene a la gente muy emotiva en muchos aspectos”.

El Vida cerrará sus próximos dos encuentros de visitante, una desventaja a diferencia a diferencia de otros clubes (Honduras Progreso, Real de Minas y Juticalpa) involucrados en el descenso.