Walter Centeno a Luis Marín: "Es una final y se la quiero ganar a mi mamá, a mi papá, a mi hijo"

El Saprissa de Rubilio Castillo se clasificó a la final tras vencer 2-1 al Pérez Zeledón y el técnico Walter "Paté" Centeno se refirió al rival: San Carlos y explicó por qué prefirió hacer ingresar primero a Jairo Arrieta y no al hondureño.

"Lo de Jairo es meramente decisiones técnicas, nada más", inició contando en conferencia de prensa tras el pase.

A Centeno le consultaron sobre los primeros dos cambios que tuvo que hacer por lesiones y la incorporación de Rubilio para sacar un defensa.

"He ido de a poco, a veces uno quiere hacer ajustes, pero si no los entrenas, no tienen sentido. El martes implementé algo en el entreno y les dije que era posible que íbamos a tener que hacer una cosa ahí. La hicimos y cerramos jugando con dos centros delanteros y dos por los costados. Eso es parte de la flexibilidad del sistema, que a veces podemos ir por el partido de una forma con diferentes jugadores y lo interpretaron bien, con un día de trabajo", agregó.

"Paté" enfrentará en estos partidos finales a un viejo conocido: Luis Marín, quien dirige al San Carlos. ¿Hay condimento especial?.

"Contento de que a él y a su cuerpo técnico le esté yendo bien, me parece que es un técnico al igual que yo que recién empieza y eso es importante para el fútbol de Costa Rica. Los nuevos entrenadores estamos peleando cosas importantes y los retos, independientemente de quién sea, lo importante es cómo lo tomen los muchachos, que si es mi amigo o no, eso queda para después, que nos podamos tomar un café o que nos veamos".

Eso sí, deja a un lado la amistad y le envía un recadito. "Es una final y se la quiero ganar a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, se la quiero ganar; entonces imagínese si se la quiero ganar a Marín", cerró.