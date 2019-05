Tomás Roncero: "Keylor Navas no merecía esta salida del Real Madrid"

Este lunes se conoció que Real Madrid le informó a Keylor Navas que no contará con él para la próxima temporada y esto sorprendió a muchos. Uno de ellos es el periodista español Tomás Roncero, quien se refirió al tema indignado.

"Según informaciones, Keylor Navas quería quedarse en el Real Madrid a cumplir su contrato y a competir, que es lo que ha hecho este año con Courtois, luchar el puesto, a pesar que sabía que partía con inferioridad de condiciones y en peor posición, pero él quería seguir en el Madrid", inició contando en su videoblog para diario AS.

Y agregó: "Este hombre (Keylor) da lección de profesionalismo, de compromiso con el escudo, de entrega y de sentir el club. Voy a recurrir a lo fácil; hemos ganado tres Champions consecutivas con él de titular y siendo importante. Creo que no merecía esta salida".

Roncero no cree que la decisión de la partida del arquero costarricense sea del técnico francés Zinedine Zidane.

"Zidane cree mucho en Keylor y me cuesta creer que sea una decisión de él, o solo tomada por él. Sería una contradicción de alguien que siempre ha creído en el tico".

El comunicador reconoce que el jugador no se va, lo venden y lamenta que el club despida de esta forma a sus figuras.

"No era el plan Zizou, no me gusta. Que la leyenda del Real Madrid, porque para mí Keylor lo es, se vaya así me da mucha pena. Se fue Casillas como se fue y pensé que Keylor se iba a ir mejor".

Por último cerró con un mensaje al tico. "Keylor, donde vayas vas a tener millones y millones de madridistas que te van a seguir queriendo y admirando, apoyando. Eres un porterazo, solo se van a hablar cosas buenas de ti y de tu paso por el Real Madrid. Eres un tío que merecen la pena y que tienen ADN madridista. Siempre serás uno de los nuestros donde vayas".