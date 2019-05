Héctor Vargas se destapa y arremete llamando "maricón" a Diego Vázquez

Héctor Vargas calentó aún más el clásico de vueltas de las semifinales del torneo Clausura 2018-19 frente a Motagua, en el cual deben remontar el 2-0 adverso de la ida en Tegucigalpa.

La Furia Verde, lanzamiento de botellas, muertes y amedrentamiento fueron algunos de los temas que tocó el estratega.

"Ahora andan pidiendo que solo sea fútbol, a la Furia Verde solo le pido que se muestre como Furia Verde, aquí tienen su oportunidad, de que se sientan en la calle, que maneje todo lo de afuera", comenzó diciendo sin pelos en la lengua el 'León de Formosa'.

Aclaró que "estamos bien, de local y analizando todo lo que pasó, las equivocaciones que tuvimos y por qué el rendimiento quizás no fue el ideal; por qué potenciamos tanto el nivel de local y minimizamos de visita".

Confía en conseguir el objetivo, ya que "estamos de nuevo en semifinales, de nuevo con posibilidades de remontar dos goles y llega a otra final, estamos con el ánimo de encarar el partido del sábado con un ánimo especial, porque allá nos recibieron así", advirtió.

Héctor Vargas se refirió puntualmente al zafarrancho del domingo pasado en el Nacional. El DT no se olvida de nada y advierte a su rival para la vuelta este sábado en el Yankel.

Y recordó el recibimiento de la barra motagüense: "Habían más de 150 hinchas de Motagua, me lanzaron una lata de cerveza antes de entrar, el clima de ahí lo empezaron ellos, después dicen que estos es fútbol y hay que tomarlo diferente", lanzó.

Lo más candente fue cuando manifestó que "lo único que queremos es que empiece el sábado y se aguanten la que venga, porque cuando uno la hace como el técnico de ellos, que tiró la pelota por encima y después se fue a separar jugadores, que está grabado en videos, y viene y se hace el maricón diciendo que (Rolin) Peña se abrazó con el árbitro, uno de esto está cansado, de hablar de una manera y hacer otras cosas", atizó sin compasión.

No tuvo reparos en decir que "el país verde está contento porque estamos peleando situaciones". A ello agregó que "la seguridad de ellos fue como contra Honduras Progreso, que había gente muy cerca, gente que había fallecido, aquí jamás hubo problema, en tres años y medio jamás me pitaron una falta dudosa".

"En el Nacional en todo este tiempo ha habido muertos, me lanzaron latas de cerveza y madera, si ellos empiezan, yo no seré el encargado de terminarla", amenazó.

También tuvo palabras para el trabajo arbitral: "Si el árbitro no se equivoca y el portero no se tira, que le quieren de dar de premio la Selección, no pasa nada; vamos a ser locales y nos vamos a hacer sentir, si ganan ellos porque se imponen y son mejores", analizó.

SEGURIDAD, SU ÉPOCA DE FUTBOLISTA...

Reiteró que el ambiente será igual de hostil para Motagua porque no se le olvida que "si llegás en el bus, te sacan la seguridad y te tiran botellas de cerveza es porque es una batalla; me pegaron una en un costado, después una tabla, se la di al comisario y no pasó nada".

Rememoró que a la capital "no fuimos con la intención de que nos tiren cosas, pero cuando te reciben así... la pizarra estaba manchada con grasa, la gente de esas cosas no se entera, acá van a tener varias", siguió advirtiendo.

Vargas fue contundente y se mantuvo firme en su discurso, puesto que incluso mandó un mensaje directo: "Que esperen, que aquí flores no les vamos a tirar".

Concluyendo, el DT del Monstruo recordó sus tiempos como futbolista para matizar el entorno que vivirá su oponente el sábado en el Yankel Rosenthal: "En Sudamérica era igual, tuve la oportunidad de jugar Libertadores, cuando iba a jugar a Brasil los policías te tiraban perros".