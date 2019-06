Anthony Torres: "Si alguno no quiere estar en el plantel, es decisión de ellos"

El nuevo entrenador del Platense, Anthony Torres, contó sobre la actualidad en su recién iniciada aventura con los porteños en la que actualmente realiza visorías para encontrar nuevos prospectos.

Leer más: El panameño Antony Torres fue presentado por el Platense

"Aún no hemos trabajado, la siguiente semana empezaremos a trabajar para ver y conocer a los muchachos que lleguen y los que quedan en el plantel", empezó diciendo.

El exfutbolista canalero comentó que todavía no ha tenido comunicación con la plantilla del Tiburón.

"No hemos hablado aún porque están de vacaciones y se les está respetando. En su debido momento vamos a comunicarnos con ellos."

Torres aseguró anteriormente que respetará los contratos de los jugadores, sin embargo eso no significa que no podrían existir descartes en el club.

"No puedo decir si habrá bajas o no, simplemente dije que voy a respetar a los que tienen contrato. Creo que tienen familia y si alguno no quiere estar en el plantel, es decisión de ellos."

Con respecto a la situación de aquellos a quienes se les venció el convenio con los escualos, Anthony también tuvo palabras.

"Tenemos que verlo para saber si conviene hacerles una extensión de contrato sino no."

Sobre la situación del defensor colombiano Juan Bolaños, quien tiene un desacuerdo con la dirigencia selacia, el Chalate no quiso entrometerse.

"Esa es una cosa de la directiva que en su momento me comunicarán a mí, allí veré y hablaré con él cuando decidan eso."

Además confirmó las negociaciones con algunos compatriotas que puedan reforzar al Platense.

"Todavía está en pláticas y no sabemos aún. Queremos ver si los concluimos lo más pronto posible pero vamos a trabajar para eso".