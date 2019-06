Elías Burbara: “No vamos a cambiar a un jugador de 30 años por uno de 31"

Luego de la presentación Hernán Medford como nuevo entrenador de Real España, el Presidente de la institución, Elías Burbara compareció para hablar del nuevo proyecto catedrático.

Motivados y con la cara de ilusión, Burbara habló de lo que le espera a los catedráticos en este nuevo proyecto con el tico Medford.

“Vamos a confiar en el trabajo de él, siempre y cuando veamos frutos en su proceso no vamos a dudar darle continuidad. Todo proceso tiene trabajo si lo hacemos de una forma correcta vamos a obtener frutos, Dios quiera que sea a corto plazo.”, comenzó diciendo el mandamás.

Burbara aclaró que la reestructuración del equipo se basa en un plan establecido por la Junta Directiva.

“Fue un plan completo el que se desarrolló con toda la junta directiva, duele la salida de los jugadores insignias, pero en los últimos torneos no hemos tenido el fruto, seguir con lo mismo no nos garantiza nada”, comentó.

Claro en su objetivos, el máximo jerarca españolista agregó que los jugadores que vengan no serán mayores a los 31 años.

“Lo que estamos tratando de hacer es que no vamos a cambiar un jugador de 31 por uno de 30, hoy trajimos a Carlos Mejía ya conocemos que es un joven y a eso le estamos apostando”.

Toda la directiva de Real España estuvo presente en la presentación de Hernán Medford.

En cuanto a los jugadores que todavía están en veremos y tienen contrato con el club, comentó. “Todo todo contrato tiene muchas cláusulas y ahí se pueden rescindir, vamos a sentarnos con ellos para ver si llegamos a un acuerdo y darles por terminado su vinculación”.

Luis Ornoñes, campeón con las reservas estará trabajemos de la mano de Medford, pero el tico decidirá si se queda o no.

“Hérnán hará un análisis de todo lo deportivo y decidirá si Luis Ordoñoes continúa co reservas o trabajará en primera”.

Maykel Reyes, delantero a prueba en este primer día, Elías adujo que no tiene referencias de donde procede.

“Hoy estuvo haciendo ejercicios, tiene 21 años no podemos dar referencias deportivas porque no las tiene, no pidamos historiales con los jugadores que vengan”.

No faltaba más preguntarle ¿por qué los entrenadores ponían la renuncia en el club? “Los últimos dos técnicos me pusieron la renuncia y por mucho que intenté la continuidad de ellos no se dio, puede ser de temas de temperamento”.

El carácter de Hernán Medford será clave para resistir a las presiones importa por la directiva y afición, según Burbara.

Elías Burbara previo al entrenamiento de esta mañana en la sede del club.

“Esperemos que con el carácter de Hernán pueda resistir todas las presiones que un técnico de Real España pueda tener, uno como pretendiente exige resultados y los aficionados también”.

Sobre los frutos que esperan con este nuevo porvenir, Elías tiene claro para donde va el rumbo de la “máquina”

“Hay que ver lo que estamos pidiendo y lo que le estamos dando, hay jugadores de talla internacional voy a esperar resultados de inmediato, si ahora le doy cipotes voy a tener paciencia”, cerró.