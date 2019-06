Olimpia acepta pláticas con Alex Pineda Chacón para que sea su técnico

Francisco Saybe, vicepresidente del Olimpia, ha dado detalles del futuro del equipo capitalino, habla de algunos técnicos que están considerando y de las bajas.

El directivo del conjunto 'Albo' ha aceptado que uno de los candidatos es Alex Pineda Chacón, ex jugador del club y que se especializa en los Estados Unidos.



Alternativas

"Hay varias, estamos tomando el tiempo necesario, analizando varias opciones, no solo apostamos a este campeonato, si no a un largo plazo".

Sequía del club

"Nosotros sabemos de la urgencia, lo sentimos, tenemos esa desesperación por esa copa, estamos trabajando para eso".

Candidatos al banquillo

"El doctor (Salomón) Nazar todos sabemos del trabajo que ha hecho, (Héctor) Castellón es de los pocos entrenadores que ha hecho campeón a un equipo pequeño, (Juan) Flores es alguien de nuestra casa, tenemos una lista amplia, estamos haciendo un análisis profundo".

Ya hay pláticas

"Alex (Pineda Chacón) siempre ha sido una opción para nosotros, tenemos una buena relación, tiene su situación en Estados Unidos, hemos hablado con él, está en los planes, pero no tenemos un candidato más cerca que otro, también hay extranjeros".

Se acerca el nuevo DT

"La próxima semana tenemos que tener el técnico, estamos esperando que Osman (Madrid) regrese, tenemos como punto único la contratación del DT"

Fichar portero

"No es un puesto en el que ocupamos reforzarnos, Edrick (Menjívar) tuvo un buen campeonato, tenemos a Alex (Naid Guity) y a Gerson (Argueta), estamos analizando a todos los jugadores que se le venció el contrato"





Jugadores sin contrato

"Donis (Escober), Carlos Will (Mejía), son varios, pero el núcleo del equipo sigue"



Los extranjeros

"Los dos tienen contrato, (Leandro) Sosa sigue con nosotros, con Guillermo (Chavasco) lo seguimos analizando, ambos tienen un año de contrato con una cláusula, en caso de que el DT no los considere, ellos pueden salir, estamos contentos con su rendimiento"



Regreso de Tosello

"El caso de Danilo (Tosello) él tiene su vida en Argentina, él tiene un tema familiar que lo ata a su país, él ama al Olimpia, pero por los momentos el regreso de Danilo está lejos".