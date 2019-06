Lunin, el portero del Real Madrid y su trayecto para jugar la final del Mundial Sub-20

Andriy Lunin es el guardameta del Real Madrid que jugará la final del Mundial Sub-20 en Polonia el sábado en la ciudad de Lodz ante Corea del Sur.



Ver también: Ucrania y Corea del Sur, finalistas del Mundial Sub-20 de Polonia



La agenda del arquero en estos últimos días ha sido apretada, el lunes estuvo con la selección mayor y el martes en las semifinales del Mundial sub-20 ante Italia.



El portero ucraniano ha tenido en este torneo juvenil una destacada participación hasta el momento, aunque no ha jugado en todos lo partidos debido a que fue convocado en medio del Mundial juvenil por la selección absoluta.



Lunin se perdió el encuentro importante de cuartos de final en el que los europeos vencieron a Colombia por 1-0.



El jugador fue seleccionado por el entrenador Andriy Shevchenko para los partidos clasificatorios a la Eurocopa 2020 ante Serbia y Luxemburgo en los cuales el arquero del Real Madrid no tuvo acción.







Después de culminar la fecha FIFA, Andriy regresó con la Sub-20 y solamente tuvo un par de horas para descansar y volver a vestirse de corto para defender a su país en la semifinales ante Italia.



En el duelo de europeos la selección de Ucrania ganó el encuentro 1-0, aunque el VAR evitó el empate de los italianos en el descuento anulando el tanto de Gianluca Scamacca.



De está forma Lunin y Ucrania jugarán por primera vez en su historia la final de la Copa Mundial Sub-20 en Polonia este sábado ante Corea del Sur a las 10:00 de la mañana, hora catracha.