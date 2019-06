Hernán Medford, el amante de la cocina y las novelas que busca renovar al Real España

A la espera de conformar un buen grupo y encarar el próximo torneo Apertura 2019-20 con Real España, el tico Hernán Medford brindó a DIEZ una entrevista sin desperdicio alguno en la que tocó, entre otras cosas, aspectos de su vida poco conocidos.

El estratega costarricense, que vino con la intención de proyectar a los más jóvenes, aunque fiel a su gen ganador, pretende repetir la alegría de 2013, habló sin tapujos y confesó que hay otras facetas que le distinguen.

Consultado sobre el clima sampedrano, el DT se sinceró y dijo que "el calor" es "lo que menos extrañaba" de Honduras. A ello añadió: "¿A quién le va a gustar? Algo negativo tenía que haber aquí, pero uno se adapta, al calor solo hay que adaptarse", lanzó entre risas.

El extécnico de Saprissa y Herediano, de su país, y el Municipal guatemalteco, clubes con los cuales campeonizó, considera a la Gran Ciudad "una de mis casas, yo tengo varias, he estado mucho tiempo fuera del país, pero puedo decir que San Pedro Sula es una de mis casas".

Se considera una persona "tranquila, normal, corriente; tengo muchos amigos, los que me conocen saben dividir al Medford profesional, que es peleón y ganador, pero cuando está afuera es normal, buen amigo y persona".

Sin quitar el dedo del renglón, estima que "lo que pasa es que hay muchos juzgan por lo que ven en televisión. Yo soy Géminis, soy gemelo: el profesional metido en el fútbol y el otro de la vida personal, que es normal y corriente", expresó.

Hernán Medford jugó varios partidos con el equipo de veteranos de Real España en su última etapa en el país, pero dice preferir otras actividades cuando está fuera de las canchas.

COCINERO Y AMANTE DE LAS NOVELAS...

Pero, ¿quién es Hernán Evaristo Medford Bryan fuera de las canchas? Él mismo lo explica: "No me gusta hablar de fútbol, pero qué va a hacer uno... los que estamos metidos en esto no nos gusta, pero cuando uno está fuera del trabajo termina hablando de fútbol", se resigna.

Sí reconoce que "me gusta ver al rival que me toca en video, pero es trabajo, o partidos internacionales; si puedo ver otra cosa veo películas, series, novelas...", cuenta entre sus confesiones.

El 'Pelícano' espera ponerle su sello a la Máquina en el menor tiempo posible. Su carácter avala sus buenas posibilidades en esta nueva etapa como aurinegro.

Otro de los aspectos menos conocidos del hombre que vivirá su tercera etapa en suelo catracho, todas como aurinegro, es el arte culinario.

"Me gusta la comida hondureña, mi preferido es un plato costarricense que es rice and beans (aquí también se come); soy capitalino, no me crié en la zona atlántica que es en la que vive la gente de raza negra, pero sí siento esa parte caribeña", reza con orgullo.

Se vanagloria de ser todo un chef: "No soy bueno cocinando, soy excelente, ahí sí me voy a agrandar; desde que viví en Costa Rica aprendí, invento mis platos".

Cerrando se declaró amante del platillo más representativo de los hondureños: "Me gusta, pero el único problema de la baleada es que le saca a uno más panza de la que tiene".