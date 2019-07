Héctor Vargas sobre Yustin Arboleda: "Yo no quiero retener a nadie, el que se quiera ir que se vaya"

Héctor Vargas atendió a los medios antes de seguir la pretemporada del Marathón de cara al torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, no descarta más fichajes.

También aseguró que él no se mete en el futuro del delantero colombiano Yustin Arboleda, quien tiene ofertas del Millonarios de su país.

Marathón anuncia el fichaje de Sebastián José colón

Sobre la derrota ante San Carlos

"Eso está claro, cuando se pierde se busca una justificación, nosotros buscamos empezar el campeonato de la mejor manera y ahora el primer lugar, yo he ganado cuatro de cinco finales, hay que entrar al campeonato bien preparado"

Fichaje de Sebastián Colón

"Es un joven que estuvo en el Real Juventud, le vimos condiciones para que se vaya formando, en este torneo no se puede contar con él por el cupo de extranjeros, pero para los próximos torneos podemos tenerlo listo"

Más fichajes

"Estamos viendo algunas opciones, está el portero de Los Potros (Wilson Urbina), también un volante de apellido (Kelvin) Reyes, ellos están en la mira y otros del ámbito local, estamos tratando de conformar un buen equipo"

Sobre Roberto Pipo López

"Lo de Roberto (López) es una opción como cualquier otra, igual que lo de los del Potros, me llamaron otros que quieren participar en el club, solo dejar lo de Yustin (Arboleda) como una posibilidad"

Rotación en los amistosos

"Tenemos que ir probando cosas como el caso de (Carlos) Perdomo y Kevin (Espinoza), (Esteban) Espíndola que ha venido y Yerson (Gutiérrez), lo que resalto es el manejo de pelota, está el caso de Mario (Martínez), yo nunca lo vi correr en el (Real) España como lo vi en el partido amistoso, se nota que quiere estar en mejores condiciones y eso nos pone contentos"

Incorporación de los extranjeros

"Posiblemente le podemos dar unos minutos a Espíndola y Yerson en Choloma, también tenemos un compromiso el sábado ante el Honduras Progreso"

Puede llegar un portero

"Podemos sumar un portero porque si Denovan (Torres) es llamado a la Selección, quedaríamos con los reservistas quizá por eso, en las otras líneas estamos bien"

Reunión de Orinson Amaya con gente del Millonarios

"No tengo conocimiento, si lo ha hecho bienvenido sea, lo que sé es que se fue en familia, no conozco si se ha reunido con la gente de Millonarios"

Futuro de Yustin Arboleda

"Lo de Yustin no está definido, vamos a esperar, en caso que se vaya buscaremos otra alternativa en el extrajeron, aquí no hay"

"Yo no quiero retener a nadie, el que se quiere ir que se vaya y el que quiere venir que venga, siempre he sido de esa postura, siempre he dicho que el jugador que tenga la posibilidad que se vaya, aquí si se queda bien, si se va pues igua, cuando yo llegué aquí Yustin no era titular, se queda o se va siempre vamos a trabajar"

No le gusta dar consejos

"Yo no me meto en la situación del jugador, yo solo trato de ayudar de los que no tiene trabajo, a uno que tiene la posibilidad de decidir quedarse o irse queda a criterio de él"