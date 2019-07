¡OFICIAL! Yustin Arboleda: ﻿"He tomado una decisión y me quedo en Marathón"

Follow @GustavoRocaGOL

Es oficial. Yustin Arboleda ha confirmado su decisión final y ha revelado que se queda en el Marathón para el Apertura-2019, tal y como había adelantado Diario DIEZ el pasado viernes.

El propio delantero colombiano lo ha oficializado en el programa radial 'Marathoneando' que su voluntad al final es permanecer con el cuadro verdolaga.

El poderoso Millonarios de Colombia insistió en su fichaje durante las últimas tres semanas y aunque entre directivas se llegó a un acuerdo inicial, el jugador desestimó irse a la Liga Águila de su país natal para permanecer en San Pedro Sula.

"Ha sido difícil tomar la decisión, son tantas cosas pero he tomado la mejor decisión para mí, mi familia y la institución, han sido tres semanas complicadas, que se han manejado diferentes; he tomado una decisión y me quedo en el Marathón hasta diciembre", ha revelado.

El atacante colombiano aduce que: "Contento, ha sido una responsabilidad quedarme acá, me han tratado bastante bien, ha sido recíproco de mi parte por el club".

Arboleda, quien se ha ganado el cariño de la afición del Marathón, aduce que su futuro después de diciembre solo Dios lo sabe, pues no confirmó una eventual renovación.

¿En diciembre te vas?, le consultaron. "Es complicado, Marathón siempre es la primera opción desde que llegué al país, soy un agradecido con Dios y la directiva, me han hecho sentir como en casa, tengo contrato hasta diciembre pero no cierro las puertas para poder dialogar y si hay algo que convenga a ambas partes, vamos a tomar la decisión", respondió.

Yustin Arboleda tampoco cerró las puertas a los otros tres grandes de la Liga Nacional como Olimpia, Motagua y Real España después que su convenio con Marathón finalice, ya que él asegura ser un profesional y que las decisiones futuras solamente Dios las conoce.