Carlo Costly previo a enfrentar a Comunicaciones: "No hay que volvernos locos"

Marathón buscará remontar el marcador adverso de 2-1 que obtuvo la semana anterior cuando visitó Guatemala y enfrentó al Comunicaciones en la fase preliminar a la Liga de Concacaf.

El cuadro verdolaga le bastará ganar por 1-0 para avanzar a la fase de grupos debido al gol de visitante que anotó en el Mateo Flores por lo que el delantero Carlo Costly, quien se perfila para ser titular, acepta que deben saber manejar los tiempos y la concentración.

"Todavía estamos con vida, esperamos la presencia de toda la gente para ganar el partido y pasar a la siguiente fase", inicia diciendo el espigado delantero sobre este duelo que se realizará el jueves a las 8:00 de la noche en el estadio Olímpico.

"No sé si seré titular, si me toca trataré de ayudar al grupo y hacer lo que me gusta que es marcar goles", dice y luego se refirió sobre el tanto anotado de visitante: "Ese gol nos ayudó bastante, los dos estamos presionados, ellos por estar visita, tendrán todo en contra, tenemos que manejar los tiempos y no volvernos locos, con un gol estamos estamos en la siguiente ronda, pero no queremos ganar solo por un gol", dice con atrevimiento.

A Costly le recordaron sus grandes actuaciones en este escenario jugando con la selección en la eliminatoria: "Son partidos bonitos, complicados a la vez, pero es a lo que aspira a jugar todo futbolista, si me toca lo haré con todas las ganas".

PRECIOS DE BOLETERÍA PARA JUEGO ANTE COMUNICACIONES

Costly espera retribuir al público su confianza en este estadio ya que la última vez que actuaron aquí internacionalmente cayeron goleados 2-6 ante el Santos mexicanos en la Liga de Campeones.

"La vez pasada no se pudo, hoy tenemos la fortuna que anotamos un gol, esperamos darle vuelta al marcador, queremos que nos apoyen de principio a fin, estamos convencidos de hace un partido y conseguir el pase".

LA BROMA DE LA TARDE

También hubo tiempo para bromas entre los periodistas y el atacante verdolaga, pues le preguntaron si él era el "CC-13" tal como lo publicó en Twitter haciendo alusión a temas políticos algo por el cual comenzó a reírse.

"Ja, ja, ja. Es algo que estaba leyendo en redes ayer, pero está registrado para mí", dijo Costly en medio de risas.

Marathón entrenó este martes en el estadio Olímpico y también lo hará el miércoles para adaptarse al terreno de juego y sus dimensiones, pues generalmente de local lo hacen en su estadio Yankel Rosenthal.

Además se confirmó que el duelo por la jornada 3 de la Liga Nacional ante Olimpia también se realizará en este mismo escenario el domingo a las 4:00 de la tarde.