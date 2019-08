Emilio Izaguirre sorprende: "Yo quiero jugar el domingo con Motagua"

Follow @GustavoRocaGOL

Emilio Izaguirre ha sorprendido luego de finalizar el entrenamiento con Motagua esta mañana al aducir que está trabajando para jugar el próximo domingo ante Real Sociedad por la tercera fecha del Apertura-2019.

El bimundialista hondureño en Sudáfrica-2010 y Brasil-2014 es claro y aduce que hay dos vías, una, la que él quiere que es jugar con los azules del Motagua y la otra, el deseo de su agente, que es mantenerlo en el exterior.

"Todavía mi agente está hablando con Eddy y Pedro Atala, ellos son los que se encargan de eso, yo le escribo todos los días a mi agente que quiero firmar con Motagua para poder ayudar al equipo, mi deseo es jugar el domingo, estoy preparándome para pedir mi pase al Celtic y eso es mi idea a corto plazo, pero mi agente está ahí que espere y espere que no puedo firmar un contrato profesional porque no me va a poder contratar otra liga, depende lo que él diga porque tengo contrato con él", explicó Emilio Izaguirre.





El zurdo de 33 años es claro y dice que su deseo es volver a las canchas. "Yo estoy loco por jugar, tengo rigio y deseos de jugar el domingo, el presente mío es Motagua porque eso es lo que hay ahorita y estoy trabajando fuerte en todo aspecto para ayudar en lo que sea".



"Yo quiero jugar el domingo, trabajé fuerte físicamente, mañana igual, potencia y fuerza y esperar en Dios que si se me da la bendición, poder ser parte el domingo, esa es mi idea", reitera.



Al exjugador del Celtic de Escocia se le consultó si su intención era no volver al fútbol extranjero. "No, eso es lo que yo pienso, pero mi agente tiene otro pensamiento que espere, que no vaya a firmar con Motagua porque él va a traer ofertas, pero lo que yo tengo ahora es Motagua y por eso estoy entrenando aquí, pero mi idea es siempre estar concentrado en mi presente".



"Mi agente es el que maneja todo eso, es el que está pendiente de todo eso, mi deseo es jugar fútbol, competir y ayudar a Motagua", seguía insistiendo el jugador que podría volver a Liga Nacional después de 10 años.





¿Es más fuerte Motagua con su fichaje?, se le preguntó. "Si no estoy yo, quien esté... el equipo ha sido sólido ganando los últimos dos torneos, aquí no importa quién venga sino que venga a ayudar y ser parte del equipo, nadie es figura aquí, los que están en la planilla ayudan cada uno en cada partido".