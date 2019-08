Adrián Ramírez tras su debut con Marathón: "Es un nuevo comienzo de una excelente carrera"

Con la alegría del triunfo sumado a la emoción del debut, así se sintió el joven futbolista Adrián Ramírez, quien este miércoles jugó su primer partido como profesional en la Liga Nacional vistiendo la camiseta de Marathón.

El encuentro ante Honduras Progreso más la seguidilla de partidos que ha tenido el cuadro esmeralda, fueron los ingredientes necesarios para que el entrenador Héctor Vargas hiciera rotaciones en su plantilla y le diera la oportunidad a una de las perlas de las reservas.

"Este debut sabe a triunfo, agradecido con Dios, con el cuerpo técnico y los compañeros que me dieron la confianza porque esto apenas comienza", fueron las primeras palabras del lateral izquierdo que inició con buen pie su trayecto en la élite del fútbol hondureño.

Luego de la victoria 4-1 sobre los progreseños, Adrián se autocalificó como alguien servicial y que busca mejorar todos los días.



"Me considero una persona humilde, me gusta ayudar a la gente y siempre me mentalizo día a día que tengo que ser mejor que ayer", aseguró.

La coyuntura que culminó en su presentación inicial como futbolista del primer equipo esmeralda tuvo su comienzo, en el cual tiene que ver Olimpia.



"Soy de Barrio Medina en San Pedro Sula, estuve con las resevas de Olimpia hace un año. Me vine aquí a jugar con las reservas de Marathón, gracias a Dios he venido trabajando y me he ido ganando la confianza del profe Vargas."

Según Ramírez, fue el mismo León de Formosa quien le comunicó su alineación como titular en el choque ante el club ribereño.



"El martes me dijo (Héctor Vargas), me sentí feliz, iba contento para mi casa a abrazar a mi mamá y a decirle la buena noticia."



El joven realizó una buena labor por la banda izquierda.

A los hinchas que lo felicitaron por su desempeño en el compromiso también les mandó un mensaje, "Me siento agradecido, es una afición demasiado fiel y a seguir dándoles alegrías."

Además tuvo un reconocimiento especial a todas las personas que lo han apoyado durante su recorrido en el balompié.



"Puedo decirle de todo pero solamente les daré las gracias y dedicarles este debut. Decirles que esto es un nuevo comienzo de una excelente carrera."

En septiembre cumplirá los 19 años pero la emoción que reflejó por su iniciación en la Primera División fue la de un niño pequeño.



"Es demasiada grande (la emoción), no pude debutar con gol pero hice una asistencia y eso es algo grande para mí."