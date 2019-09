Olimpia pediría jugar un día lunes el clásico contra Motagua por la segunda vuelta

El Olimpia analiza solicitar a Liga Nacional reprogramar el clásico de la segunda vuelta contra Motagua el día lunes 7 de octubre. Esto porque tres días antes enfrentará la vuelta de cuartos de final de Liga Concacaf ante Comunicaciones.

Ver Calendario del Apertura 2019 de Liga Nacional de Honduras

"Se nos viene una seguidilla de partido y tenemos que acondicionar algunos partidos, el caso del clásico con Motagua porque no se cumplen las 72 horas de descanso. Vamos a Guatemala y jugamos el jueves (3 de octubre) a las 8 de la noche y nos ponen el domingo a las 4 de la tarde. Eso vamos a cambiarlo, que nos respeten las 72 horas y jugar el lunes. Las horas se estarían cumpliendo a las 10 de la noche del domingo. A lo mejor en el ámbito local no se cumple, porque jugamos con Platense y a los dos días y medio enfrentamos a Real España en San Pedro Sula", contó Pedro Troglio, técnico merengue, en conferencia de prensa.

Y agregó: "A nivel nacional no se cumple, pero en el plano internacional FIFA ordena jugar 72 horas después, entonces el clásico lo queremos jugar un poquito más descansados. No queremos dar ninguna ventaja".

El partido contra los Azules corresponde a la Fecha 13 del torneo Apertura y todavía está pendiente de reprogramación el clásico capitalino de la primera vuelta.

El mismo que fue suspendido tras incidentes violentos en las afueras del Nacional que dejaron cuatro aficionados muertos.

Alianza pidió no jugar en Tegucigalpa la Liga Premier

Troglio también contó que el Alianza de El Salvador solicitó jugar la semifinal de Liga Premier Centroamericana en San Pedro Sula y no en Tegucigalpa. El DT albo dice que harán lo mismo.

"Alianza no quiere jugar en Tegucigalpa, quiere hacerlo en San Pedro Sula. También pediremos no ir a otra ciudad, no queremos ir a la ciudad de ellos. Trataremos de hacer lo mismo, si no quieren venir a Tegucigalpa no queremos ir donde juegan ellos. Me parece ilógico, no entiendo por qué no quieren venir aquí, como si en ninguna otra parte del mundo hubiese pasado algo. Vamos a tratar de pagar con la misma moneda, que no seamos siempre nosotros, que por una desgracia de 10 o 20 personas nos perjudiquen siempre", agregó.

Los partidos contra el equipo salvadoreño serían el 10 y 13 de octubre. Troglio mantiene su postura de no jugar en el Cuscatlán si se traslada el encuentro a la Ciudad Industrial.

"Si eso se cumple, vamos a pedir el mismo cambio de escenario que no sea en la ciudad (San Salvador) donde esté Alianza, esto para que estemos en las mismas condiciones los dos equipos. Si jugamos en Tegucigalpa no tendremos problemas de ir al campo de ellos", cerró.