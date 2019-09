Pedro Troglio reacciona molesto por el castigo: "Es una vergüenza porque eso no pasó"

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, se puso furioso al conocer que la Comisión de Disciplina le aplicó este viernes otro castigo porque se puso a dirigir al equipo desde las gradas en el Carlos Miranda de Comayagua, estando suspendido.

El argentino se enfureció y en sus redes sociales aclaró que nadie le explicó que no podía ingresar al estadio. "Me dan una fecha más porque dicen que dirigí desde la tribuna. Es una vergüenza porque eso no pasó; estuve sentado lejos de esa posibilidad. Ni siquiera cerca del alambrado", comentó Troglio.

El estratega sufrió desde las gradas al ver caer a su equipo por primera vez tras la derrota 1-2 frente a Platense; pues era el último juego de suspensión. "Nadie además me comunico en el anterior boletín que no podía estar en el estadio".

Ahora Troglio no podrá llegar al Carlos Miranda el domingo que el Olimpia se enfrente al Real España en la fecha ocho del Apertura donde los Albos buscarán recuperarse. Esta es la primera vez que expulsan al extécnico de Gimnasia de la Plata de Argentina.