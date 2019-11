Diego Reyes: "Cuando estamos compenetrados y comprometidos, hacemos las cosas bien"

El delantero de Platense, Diego Reyes, fue figura con sus dos anotaciones en la victoria 3-4 ante Vida en la jornada 17 del Torneo Apertura 2019 de la Liga SalvaVida.

Platense le complica el sueño de Pentagonal a Vida tras vencerlo en La Ceiba

Tras el final del encuentro, se refirió a su momento dentro del campo el cual determinó como "fue un bonito regreso al gol, estaba ausente por dos jornadas en que no pude ayudarle al equipo, hoy vine para aportar mi granito de arena", comentó el ariete.



Lo cierto es que el Platense ya no tiene aspiraciones de Pentagonal, únicamente le queda sumar unidades para evitar pelear por el no descenso en el próximo torneo.



"Gracias a Dios se sacó la victoria que necesitamos para el próximo torneo, así estaremos un poco arriba en la tabla para que no se complique el otro torneo", soltó.



En lo demás comentó que "Vida fue un buen rival, pero nosotros acertamos cuando nos tocó. Remontamos un bonito partido, a eso veníamos por el sacrificio que debíamos poner".





Finalmente, Diego Reyes resaltó el esfuerzo de Platense y exhortó a la confianza en la plantilla para el próximo campeonato.



"Cuando estamos compenetrados y comprometidos, hacemos las cosas bien. El mensaje es que sí podemos lograr las cosas y la gente de Platense que sigan creyendo en estos jugadores que siempre dan lo mejor dentro del campo", cerró.