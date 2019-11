Diego, 'Chelato', 'Primi', 'Zorro' Padilla y Vargas: "Yo me pongo el quinto"

Héctor Vargas, entrenador de Marathón, se abrió como nunca con DIEZ y tocó aspectos de su vida poco conocidos.

La imperdible plática sacó a relucir nombres como el del técnico del Leeds United inglés, Marcelo Bielsa, así como el del mítico campeón mundial en México 1986, Carlos Salvador Bilardo y el ex Manchester United, Juan Sebastián 'Brujita' Verón.

El 'León de Formosa' estableció su top histórico de entrenadores del fútbol hondureño y habló de su vida personal con una naturalidad que hizo aún más agradable este encuentro.

Asegura sentirse muy hondureño y también tuvo palabras para el arbitraje de nuestro país, del cual ha hablado tanto en el pasado. El número de jugadores que ha hecho debutar sorprendería a cualquiera y deja en claro que no perdona la deslealtad.

MÁS HONDUREÑO QUE ARGENTINO

"Tengo 22 años en el país, mi esposa es hondureña y tengo tres hijos hondureños. Crecí profesionalmente aquí en el país y me siento mucho más identificado con Honduras."

22 AÑOS VIVIENDO EN HONDURAS

"El 30% o más lo tengo viviendo aquí. Yo siempre digo que tengo dos vidas, he tenido una vida futbolística hasta los 38 años que fue cuando vine a Honduras. Tres hijos argentinos; uno es abogado, la otra médica y otro periodista deportivo. Aquí tres hijos hondureños, una estudiando medicina, otro de 14 años y el último de cinco. Felizmente casado con una mujer que me hace querer más al país."

¿CUÁNTO HA CAMBIADO EL FÚTBOL HONDUREÑO?

"Cambió mucho, quizás uno hubiese querido que cambiara más, se tuvo golpes duros por la ignorancia de cosas, no por conocimiento o de posibilidades. Creo que la ignorancia de

tomar decisiones justas y adecuadas de lo que es el fútbol actual nos hizo quedarnos un poquito y hemos cometido un montón de errores todos. Quizás uno como entrenador de no

hablar a tiempo y tratar de consensuar cosas que mejoren nuestro fútbol."

¿SE HA AVANZADO O RETROCEDIDO?

"Creo que retrocedió en el tema de la cancha. Cuando llegué al país los que estaban afuera eran Arnold Cruz, "Tyson" Núñez, Carlos Pavón y (Eduardo) Bennett, esos eran los

cuatro futbolistas que estaban en el extranjero. Hoy podemos decir que muchos han recorrido, siguen estando futbolistas en el extranjero y quizás nos faltó perfeccionar a los entrenadores, quizás también tener directivos profesionales. Son muy buenos empresarios, pero directivos de fútbol profesionales no hay porque no están preparados para dirigir a un club."

FUTBOLISTAS PROBLEMÁTICOS QUE DIRIGIÓ

"Tengo muchos, hay historias duras de vida. Tuve futbolistas que a los 13 años estaban asaltando en las calles, tuve un jugador que fue extraditado de los Estados Unidos, gente

como el caso conocido de (Óscar) Salas que dormía en los carros de los parqueos. Muchos futbolistas que incluso intenté recuperarlos como (Carlos) Casildo, Alexis Duarte o Eddy Vega, que son futbolistas que traté de llevarlos por un camino que quizá nunca entendieron. En algunos lo logré y en otros no pero fueron muchos y siguen siendo. Todavía tengo futbolistas que cuestan, el caso de Bryan Martínez que estuvo en una correccional de menores y que anotó el gol con el que pudimos lograr el campeonato en Marathón."

JUGADORES DE LOS QUE SE SIENTE ORGULLOSO

"Orgulloso de la mayoría, verlo crecer a (Júnior) Lacayo como lo tuve o a (Darixon) Vuelto, dándole dinero cuando tenía 14 años para que fuera a Sambo Creek todos los días y

entrenara con nosotros. Desde allí a jugadores como Eddie Hernández, de Diego Reyes a Danny Turcios en adelante, futbolistas que son grandes y ya dejaron de jugar, y de otros

que son jóvenes como el caso de (Cristian) Cálix y (Michaell) Chirinos. Pero yo creo que realmente le hice un aporte, sin hacerlo debutar, al "Choco" Lozano, que era un jugador que estaba descartado en Olimpia y logró irse al Barcelona B para jugar en Europa. Un directivo me dijo que era un 'cohete quemado', que no lo apuntalara más."

ALGO DOLOROSO QUE VIVIÓ

"El caso que me dolió muchísimo fue el de Arnold Peralta porque uno tuvo que haber preguntado más, a lo mejor es difícil por la circunstancia en la que fue asesinado. Me

dolió mucho porque lo tenía, había terminado de jugar conmigo esa semana, habíamos quedado afuera en la semifinal y quizás si hubiese sido que nos tocara la final no hubiese pasado lo que pasó. Me dolió mucho porque un futbolista joven, con mucha proyección, tuviera el fin que tuvo."

COMUNICACIÓN CON FUTBOLISTAS

"Siempre me llaman, siempre me abrazan. A veces cuando hay un clásico de por medio se acercan. Hay entrenadores que no les gusta que vayan a saludar al rival, vienen y se

acercan despacito. El caso de Chirinos cuando estaba en México, cuando venía a San Pedro Sula me llamaba y nos íbamos a almorzar. El caso de Alberth Elis que está entrenando con nosotros... pero el que más me llama es Alex López, siempre me está mandando mensajes de voz y es con el que más contacto tengo."

¿SE CONSIDERA UN ZORRO?

"Claro, me ha tocado hacer cosas en la cancha que otros lo han hecho antes. Yo aprendí mucho del tema con la gente de Olimpia... don Rafa me decía 'mirá al rival'. Uno tiene que

mirar al técnico rival, el mensaje corporal que tiene. Eso me ayudó en la final que le ganamos a Motagua en penales. Yo vi alterado a Diego (Vázquez) y cuando vi que iba a reclamar la expulsión de (Henry) Figueroa a (Óscar) Moncada mandé a Jorge Pineda A que le dijera a todo que no porque uno andaba con la pulsación a mil allí. Dijo algo, le reclamó a Jorge y le tiró un manotazo. Moncada los expulsó a los dos, eso después hizo que Diego tomara decisiones equivocadas; sacó a Rubilio (castillo) y al 'Chino' Discua que eran dos pateadores y dejó a (Marcelo) Pereira y a (Reinieri) Mayorquín, que fueron los que erraron los penales y pudimos nosotros salir campeón por una decisión mal tomada porque no podés sacar a dos pateadores que te podían haber llevado a ganar otro campeonato."

¿SE ARREPIENTE DE ALGUNA POLÉMICA?

"Para nada, yo nunca hago algo que no piense, ni siquiera la actitud. El tema del conocimiento de este fútbol hace que uno tenga que hacer ciertas situaciones, así que no estoy arrepentido de lo que hice porque siempre lo hice pensando. Si yo pongo a un presidente de los árbitros que no lo conoce ni la familia es porque le voy a pedir un favor, sino no lo pongo. Es como el caso de ahora que están (Óscar) Velásquez y Benigno (Pineda) que fueron personas que estuvieron en el arbitraje, no puedo poner a alguien, solo porque es familiar de alguien, de presidente dos años y traer un extranjero para manejarlo. Eso está con anticipación porque algo vas a pedir, entonces en ese reclamo trato siempre de tomar las palabras más agresivas sino no te tienen temor o te hacen lo mismo. Te confunden con alguna situación y terminan haciendo lo que le conviene a ellos."

¿ES TAN FÁCIL DE CORROMPER EL ARBITRAJE?

"Habría que preguntarle al pastor, el que dirige a los Potros. A mí me contaron que él tiene unas grabaciones, a ver si lo quiere presentar. Él grabó algunas llamadas telefónicas.

Habría que ver por qué. El otro día me comentaba Rolin (Peña) que Benigno dos años después se dio cuenta de la mano de Milton Palacios. Me pone mal porque si dos años tardaste en ver una mano, no podés dirigir una final y dirigió varias. Si no sos capaz, no te metas a dirigir. Yo analizo todos los partidos de Liga, los veo, paro las imágenes para

ampliarlas, y digo: 'O hay mucha incapacidad o hay mucho de algo que no creo que sea por dinero sino por un tráfico de influencias'. Si vos me favorecés cierta situación, yo te

voy a mandar a dirigir el partido que juega Martinica, que ya es un viático lindo. Hablemos de la final Motagua-Olimpia, la dirigía Óscar Moncada hasta las 7:00 de la noche, dicho por un familiar de él. A la misma hora una llamada telefónica que el que dirige es Armando Castro, que no viaje de Talanga. ¿Por qué?, ¿qué pasó?. Después se presta para que

la cosa tenga dudas, por eso digo que hagamos las cosas bien."

SU MEJOR Y PEOR PARTIDO DIRIGIDO

"Creo que el mejor fue el del Portland (Timbers) por la calidad de jugadores que tenía el rival. Todavía tiene futbolistas de nivel que fue al que le ganamos 3-2. El peor, que sí me

tengo que lamentar por algunas decisiones que he tomado, fue dirigiendo a Victoria contra Real Sociedad en un partido que requería un poco más de paciencia y terminé perdiendo la

posibilidad de ir a otra final. En menos de media hora fui perdiendo 3-0 y así terminó el partido, hice dos cambios y me parece que me apresuré y perdimos de una manera que, aunque

empatamos de visita, no pudimos remontar el resultado en contra."

La relación entre Héctor Vargas y Diego Vázquez no era tan tirante en el pasado. Prueba de ello este derbi capitalino de 2014.

TOP DE ENTRENADORES EN HONDURAS

"Yo me pongo el quinto porque son muchachos, en el caso de gente grande que ha logrado cosas como Diego (Vázquez) con cinco campeonatos, quizás de manera no como me hubiese gustado. Me hubiese gustado ser un poco más limpio en las decisiones, no estar acompañado por gente que tiene sus posibilidades afuera de la cancha. Me da la impresión que los logros tienen que ser un poco más deportivos, ya no tanto con el tema de hacer un gol con la mano y miramos para otro lado, la suspensión, ir a presionar a un árbitro a la entrada

de un partido, esas cosas no me parecen correctas. Yo me coloco como el quinto y a veces no es lo mismo dirigir a un mismo equipo, le pasó a (Ramón) Maradiaga que dirigió

solamente a Motagua y no salió campeón más con nadie. En cambio lo del 'Zorro' (Carlos Padilla) y 'Chelato', hemos estado los tres en otros equipos y hemos salido campeones

también. Así que me parece que mi lugar es el quinto porque son buenos entrenadores todos."

¿CON QUÉ PERSONAJE IDENTIFICA SU VIDA EN EL FÚTBOL?

"Con El Rey León. A mí me ha ido bien en el fútbol, he jugado cerca de 300 partidos en Argentina y en Colombia. A mi primera familia le he dado estudio a todos mis hijos, tienen

una casa a dos cuadras de la catedral de La Plata donde viven ellos, tienen otra casa de fin de semana a 13 kilómetros y hace 12 años que estoy trabajando en Honduras, y a mi

esposa hondureña con mis hijos también les he podido dar educación. Tienen una casa muy linda donde viven cómodos en Tegucigalpa. Digo como El Rey León porque siempre, tengo seis hijos y los trato siempre de respaldar. Las dos madres me han dicho que siempre me prefieren a mí como padre que a ellas como madres, en esa parte creo que soy mucho más triunfador que en el fútbol."

JUGADOR IDEAL QUE HA DIRIGIDO

"Juan Pablo Sorín, por encima de (Juan Sebastián) la "Brujita" Verón o (Martín) Palermo que me tocó dirigir. Era el jugador más completo que me tocó dirigir."

CUENTA PENDIENTE EN HONDURAS

"No me pongo tope, al margen del resultado de ser campeón. Por eso a veces trato de no contestar a Pedro (Atala) o a Elías Burbara porque son gente que ha puesto dinero para un club de fútbol. Incluso cuando estaba Yankel (Rosenthal), yo estando en Olimpia, jamás trato de hablar y pelearme con gente que pone dinero en el club. Lo que me toca hacer o he tratado de hacer, por lo menos en Victoria y aquí en Marathón, es rescatar los clubes. En Victoria me ha tocado un club que estaba muy mal, estaba descendiendo, hicimos un gimnasio, un lugar para conferencias de prensa y para charlas técnicas... del descenso llevarlo a pelear la final, armar la estructura del club y aquí en Marathón lo mismo. Encontré una sola pesa que tenían, hice un gimnasio que ni siquiera Olimpia tiene, lo hemos hecho todo con donaciones, un consultorio que se va inaugurar con el nombre de "Maní" Suazo, que tenía solo una camilla y ahora hasta computadora. Todo es rescatar los clubes por encima de los logros de salir campeón, que sí lo peleamos igual, buscamos la posibilidad de hacerlo pero me parece que es mejor rescatar un club y llevarlo de nuevo al lugar que uno cree que le corresponde."

SUS DEBUTANTES

"No tengo exactamente cuántos, pero aquel día charlaba con (Hermelindo) Cantarero y me recordaba él que son más de 70... solamente con Univesidad hice debutar a 11, pero después han pasado muchos que ni siquiera me acuerdo el nombre; por ejemplo al hermano de Diego Reyes lo hice debutar en Vida y no me recordaba, después me acordé y ya cuando debutaba Diego me dijo. A la delantera de Olimpia la hice debutar: a (Jorge) Benguché, Eddie Hernández y (Júnior) Lacayo, en distintos equipos los hice debutar; después reclamaba lo del cheque del 'Choco' Lozano en broma y después dijeron que uno pedía."

ÉL, 'BILARDISTA'; DIEGO VÁZQUEZ, 'BIELSISTA'

"La información del rival y la lectura del juego, eso realmente tenía mucho que ver con Carlos, nos enseñaba mucho eso, era prioritario en esa época con un club cinco veces nacional, tres de América y uno del mundo (Estudiantes La Plata). Después hay cosas que uno rescata de ciertos entrenadores, si Diego (Vázquez) es admirador de Bielsa tiene que hacer el 'play' como Bielsa que hizo un gol en contra, que Ruggeri salió a reclamar... si a mi Bilardo me pedía hacer un gol en contra le medía a ver si tenía fiebre. Pero seguir a Bielsa y esconder las pelotas no tiene sentido, esa no es de Bielsa... es tirar una y salir del otro lado."

LO QUE NO PERDONA

"Si hay algo que detesto es la deslealtad, como me dijo un directivo de Victoria de que 'yo soy infiel, pero soy leal porque vuelvo a mi casa'. La deslealtad no la perdono, no me gusta, el chusmerío y chisme, cuando vienen a contarme uno trato de confrontarlo; tanto año en el fútbol y no van decir que Vargas se confrontó con un futbolista, no me gusta. También puedo decir que no perdono la energía negativa, el que va a decir que va a perder o el rival es mejor, yo siempre trato de que mi equipo se crea el mejor."