Héctor Vargas: “Ante Olimpia nos jugamos el primer lugar y el privilegio de una final"

Héctor Vargas nunca ve las cosas en gris; a lo negro le dice negro y a lo blanco, le llama blanco. El entrenador de Marathón afirmó en la previa de enfrentarse al Olimpia por el liderato, que apelará a los recuerdos positivos como dice en sus retóricas su homólogo y paisano, Diego Vázquez.

El nacido en Formosa, Argentina, tiene algunas preocupaciones y son externas al terreno de juego, una de las que siempre le persiguen, es el tema de los árbitros y hace una apología a lo que ha pasado con el caso de los Moncada´s.

“Me ocupa el tema de pensar bien, qué nos tocará. Me sorprenden algunas cositas. En la semana se fue el sobrino de Mario Moncada (del Olimpia) y se fue para su casa y esas cosas me parecen raras. Esperamos que no nos sorprendan; uno abre los ojos y mira con anterioridad lo que puede pasar”, explicó Vargas sobre un posible nombramiento del árbitro Óscar Moncada.

Y sigue poniendo un ejemplo: “Ya nos tocó con Raúl Castro que nos pitó en el Olímpico y reconoció que se equivocó al no darle un gol válido a Costly. Hay que estar atento porque esto me extrañó, alguna cosa debe haber y tenemos que estar atento a todo lo que puede pasar”, menciona el León de Formosa.

Vargas sabe que ganando, es casi imposible que les quiten las vueltas, por eso no quiere dejar cabos sueltos. “Es una posibilidad (ser líder) de una final y cerrar de local. Es lo que hablaba del cuarto puesto que arrancaba en la pentagonal de local contra dos grandes, igual tiene chance de ganarle a los chicos. Igual nosotros que tenemos posibilidades de ganarles. Ante Olimpia nos jugamos la posibilidad del primer lugar porque tienen el privilegio de la final asegurada”.

LA EFECTIVIDAD DE LOCAL LE SORPRENDE

Vargas ha hecho de este Marathón, un equipo casero; se ha convertido en un duro hueso para los rivales, ya sea jugando en el Yankel Rosenthal o el estadio Olímpico. El argentino hizo un comparativo con el Barcelona con un poco de humor.

“Dentro de casa hemos sido buenos, no como de visita, pero de siete partidos hemos ganado seis. En casa tenemos números no sé si como el Barcelona pero de 50 partidos solo hemos perdido dos y en el último minuto ante Motagua y contra Juticalpa. Aquí he venido antes con Victoria y Platense a esta cancha y había ganado”, dice Vargas sacando pecho de sus buenas estadísticas.

Y le pone picante a estos números. “Jugar de local contra Marathón en casa es difícil, en el Yankel o en el Olímpico, creo que solo en Campisa no hemos ganado pero es bárbaro que de 50 partidos de local solo hemos perdido dos”.

OLIMPIA NO SENTIRÁ LAS BAJAS

El entrenador de los verdes destaca el buen equipo que armó Pedro Troglio en Olimpia, donde tiene delanteros para escoger y afirma que no sufrirá por las bajas por lesión como Jorge Álvarez y Deybi Flores.

“Olimpia tiene futbolistas que pocos equipos tienen. Los cinco delanteros en cualquier club de Liga Nacional son titulares, digo también de Lacayo que puede jugar por afuera; Róchez, Benguché, Ovidio Lanza, Bengtson, Eddie Hernández. Es el plantel más completo y, porque se le lesionan dos jugadores no resentirá. Yo cuando dirigí en Olimpia y me sacaron nueve futbolistas a la Selección Nacional, no me quejé y ganamos”.

“Cuando Olimpia fichó a Caetano venía de salir campeón con Real España, yo no tengo ninguno, ni Espíndola, ni Ariano, Gutiérrez, Mario Martínez, ninguno. Yo solo miro un equipo con buena directiva, buen cuerpo técnico y jugadores; muchos dicen que estamos reciclando y muchos de esos reciclados están peleando el primer lugar, con 37 puntos”, sentencia.

NO OLVIDA A DIEGO VÁZQUEZ

Vargas no menciona a Diego Vázquez, pero da a entender que habla de él por la frase que ha dicho. “Vamos a apelar al recuerdo positivo como dice uno por allá. En dos años y medio me ha tocado perder solo dos partidos con Olimpia, les hemos ganado allá, en Comayagua y ahora vamos a ir por los tres puntos”.

Finalmente soltó una perla de las infaltables: “Cada técnico hace lo que quiere como uno que defendía a Bielsa y esconde las pelotas, luego mandaba a tirarse al rival; pero yo si tuviera la posibilidad que tiene el Olimpia que puede concentrar el equipo tres días antes, lo hago”.