Pedro Troglio responde a Vargas: "No nos patearon al marco, habrá visto otro partido"

Muy contento con el resultado que los coloca como campeones de las dos vueltas, Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, analizó el duelo que le ganaron a Marathón 1-0 en el estadio Nacional en compromiso por la jornada 17 de la Liga SalvaVida.

"Creo que hicimos un partido bárbaro aunque sufrimos con algunas jugadas, con el marcador a favor estás con la expectativa que con cualquier pelota perdida podían anotar. La verdad los jugadores hicieron un gran partido, lástima por lo que pasó al final con la lesión de "Patón", nos duele que salga de esa manera porque tengo a todos los jugadores lesionados en esa posición".

El estratega además le contestó a Héctor Vargas, técnico de los verdes quién se quejó del arbitraje de Melvin Matamoros en el gol de Carlos Discua, además adujó que mejor le dieran el titulo a Olimpia.

"Dominamos en todo el partido, no nos patearon al marco, habrá visto otro partido, no sé en qué jugada está atribuyendo pero que lo mire ahora bien en el video. En cuestiones de fútbol fuimos mejores nosotros, en los 90 minutos generando varias ocasiones", comentó.

Troglio es claro y agregó que también va por la pentagonal. "Tenemos que ganar todo, lástima que pasa cuando un equipo juega varias competencias, comienzan a salir lesiones de estrés como la de Jonathan Paz, lo de "Patón" no tiene nada que ver con la carga de partidos".

El partido entre Olimpia y Motagua estuvo lleno de polémica.

El argentino adelantó que en el duelo de semifinales de la Copa Premier verá algunos jugadores que no han tenido participación en el plantel.

"Ahora vamos a ver algunos muchachos en el partido ante Alianza por la Copa Premier y luego veremos contra Vida donde tendremos la oportunidad de cerrar una campaña histórica pero lo que más me importa es salir campeón", agregó.

Primer Objetivo

"Estoy satisfecho y hoy me acuerdo más de aquella portada de un diario que pusieron sin huevos, hoy son muchos más huevos, levantarse de un duro traspié y ganar dos clásicos no es fácil. No vamos a respirar felices si en diciembre no nos estamos coronando campeones, antes de la charla les agradecí a los jugadores por todo lo que me están dando y hoy les agradezco más".

Beckeles

"Fue una figura, yo no tengo duda de lo que es Beckeles, con Brayan hemos hablado mucho esto, cuando tenemos 26 jugadores buenos se resiente el que no juega. Él se siguió matando y le tocó jugar, lo más importante es que es buena gente y yo no soy mala leche ni jodido".

Bajar del liderato a Marathón

"Ahora el rival a vencer somos nosotros, si ganamos la pentagonal somos campeones y ahora todos van a querer ganarnos a nosotros, es normal cuando un equipo va en primero".