Esteban Espíndola y Saprissa: "Aún no hay un acuerdo, pero tengo la ilusión de seguir progresando"

Aunque existe la posibilidad latente de marcharse al Saprissa de Costa Rica, el defensor argentino Esteban Espíndola ha decidido desentenderse del tema y dejar que las directivas de ambos equipos logren un acuerdo sobre su traspaso.

De su parte no esconde el deseo de irse para continuar prosperando en su carrera, pero de no arreglarse su salida, afirma sentirse tranquilo ya que está mentalizado en jugar el sábado en el arranque del Torneo Clausura 2020 ya que tener un buen rendimiento le abrirá la posibilidad de amarrar un mejor contrato en junio cuando acabe su contrato.

"El interés es real, de hecho se han comunicado conmigo, con el equipo y como tengo contrato debe ser un arreglo entre clubes, aún no han llegado a un acuerdo, pero uno tiene la ilusión de seguir progresando, creciendo y soy consciente que si se me abre la puerta es gracias al rendimiento de Marathón, pero la situación es que soy jugador de Marathón y vengo a responder porque tengo contrato y hasta que no me confirmen lo contrario, sigo en este club", expresó el zaguero de 27 años.

ESPÍNDOLA EN EL 11 IDEAL DEL APERTURA 2019

Agregó: "Lo que tengo entendido, si bien uno trata de ser cauteloso, es que aún sigue la puerta abierta, yo sigo con la ilusión de crecer y estar en lugares donde te valoren, esté cómodo y surge esta posibilidad gracias a Marathón, no soy una persona conflictiva porque entiendo que las cosas forzadas nunca salieron bien, estoy entrenando, enfocado aquí, pero siempre busco crecer y mejorar".

¿Te sientes cómodo en Marathón?

"Sí, hay un cuerpo técnico que me ayuda mucho, la calidad de mis compañeros hace que las cosas sean positivas, entonces trataremos de esa manera afrontar lo que viene".

¿Entonces aceptas que quieres irse?

Me imagino que ustedes si tienen una posibilidad de crecer, la toman. ¿Estamos de acuerdo? Entonces entienden a qué me refiero, estoy agradecido de Marathón de disfrutar de día a día, pero no pierdo la ganas de crecer.

"Tengo 27 años y no me considero muy grande ni muy joven, mi forma de vivir es con claridad y si las cosas son claras siempre se puede llegar a un acuerdo, entonces trato de manejarme de la misma manera que cuando llegué, eso me ha llevado por buenos caminos, mi fe está puesta en Dios, él abre y cierra puertas".

Aunque el deseo del sudamericano es irse, la directiva y cuerpo técnico de Marathón tiene otros planes con Esteban ya que se ha convertido en uno de los mejores zagueros del país y su salida complicaría aún más la zona defensiva ya que anteriormente el panameño Azmahar Ariano tomó la decisión de no continuar y era el otro central titular.

Actualmente el 'Monstruo' cuenta en esa posición con Bryan Johnson, Brayan Bernárdez y recientemente ficharon a Michael Osorio proveniente del Vida, sin embargo ninguno de ellos genera la confianza de Espíndola en esta zona del campo.