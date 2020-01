Presidente del Alianza le cierra las puertas del estadio a la Ultra Fiel

Como una medida de seguridad, el presidente del Alianza de El Salvador, Lisandro Pohl, ha decidido que la barra organizada del Olimpia, la Ultra Fiel, no ingresará al Estadio Las Delicias de Santa Tecla esta noche cuando ambos clubes se midan por la vuelta de las semifinales de la Copa Premier Centroamericana a las 7:30 de la noche.

El polémico directivo de los paquidermos lo hizo saber mediante su red social de Twitter cuando lo etiquetaron en una publicación de una página olimpista donde hacían saber que 20 buses iban a salir de Honduras con aficionados del Olimpia. Eso sí, ha dejado claro que la decisión es por parte de los organizadores. "Pues se irán de paseo a los chorros, porque al estadio no van a poder entrar", escribió en un primer tuit.





En un segundo mensaje escribió. "Son disposiciones del torneo, por eso nuestra afición no viajó, hicimos las consultas y no lo permitieron, además el estadio no es el nuestro y tiene un aforo bien bajo para lo que son nuestras aficiones".

No jugarán en el Estadio Cuscatlán

Y es que los aliancistas no jugarán este partido en el mítico Estadio Cuscatlán de San Salvador, sino que lo harán en Las Delicias, un estadio con capacidad para 10 mil personas.



Luego deja claro que un aficionado del Olimpia común sí podría hacer su ingreso al coloso de Santa Tecla. "Si no venís identificado como barra, pues sí, pero quiero que entiendan que es una disposición del comité organizador del torneo, producto de los incidentes que lastimosamente sus barras han causado", detalló.

Cerró el tema con un último tuit. "Para todos los aficionados de ambos equipos, primero no es cierto que vengan 20 buses, saben que no pueden entrar, segundo, la Policía está informada y no los va dejar pasar, tercero, el estadio Las Delicias apenas va dar cupo sólo para la afición aliancista, así que ahí nos vemos".

Olimpia viajó a El Salvador para disputar la vuelta de las semifinales de la Copa Premier Centroamericana. En la ida, jugada en el Nacional de Tegucigalpa, los leones ganaron 1-0. En caso de empate en el global, todo se definirá desde el manchón penal.