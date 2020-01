De Platense a Platense: "Nicolás Lugli, el argentino que competirá por un puesto con Costly

Seguir a @fredyro19

Formado en Club Atlético Platense de la Argentina y ante su primera experiencia fuera de sus fronteras, el atacante Nicolás Lugli se reporta listo para sorprender con el Tiburón en el torneo Clausura 2020 que inauguran este domingo contra Motagua.

En una Liga SalvaVida que promete ser emocionante y presentará el choque entre selacios y águilas como uno de sus platos más atractivos, en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, Lugli anhela mostrarse en todo su esplendor.

"Muy contento por mi primera salida de mi país Argentina, con muchas ganas de triunfar y de aportarle mi grano de arena al equipo", es la frase de presentación del jugador de 23 años.

Sin Carlo Costly, quien sería presentado este jueves, Platense se alista para recibir a Motagua.

La época lluviosa que le ha recibido en suelo catracho sabe que no será la habitual en su estancia con Platense: "Un clima muy tropical y ya los primeros días que llegué hubo mucho calor, tuvimos amistosos y por suerte me adapté bien a lo que es el país y el clima, esperamos arrancar de la mejor manera el torneo", lanza con ilusión.

¿Podrá ser de la partida el próximo domingo? "Sí. Seguramente ya voy a estar habilitado para jugar el domingo", anticipa Nicolás Pedro.

Se considera un delantero y cuenta que "puedo jugar de '9', de área o por afuera, y lo mejor mío es la rapidez".

DE PLATENTE A PLATENSE...

"Estuve en Platense de Argentina, ahí ascendí a segunda y fui a préstamo a San Miguel, luego Español y rescindí todo para venir acá y triunfar, que esto sea un puntapié", menciona Nicolás Lugli en cuanto a la hoja de vida que le precede.

Le gusta el país y no ve inconveniente alguno para su adaptación: "Muy lindo todo, me gustó cómo es la vida acá y el fútbol me gustó mucho".

Nicolás Pedro Lugli en una de las diversas dinámicas que animaron el entrenamiento de Platense este miércoles.

SOBRE COSTLY Y MOTAGUA

Consultado sobre Carlo Costly, el ex seleccionado nacional y trotamundo hondureño que llega al club que lo dio a conocer, será una buena experiencia para él, según indica.

"Mucho no lo conozco, pero ya voy a ver videos de él para ir conociéndolo y entenderme bien dentro de la cancha después", advierte como alguien que ve en el 'Cocherito' un apoyo y no una competencia.

En la víspera del partido del domingo, a las 4:00 pm, Nico deja de manifiesto que es "una emoción jugar contra esos equipos y ojalá podamos sacar el partido adelante y llevarnos los tres puntos que es lo que vamos a ir a buscar".

Concluye comentando lo que sabe del onceno dirigido por su compatriota Diego Vázquez: "Me contaron que son muy buenos arriba, son defensores altos y vamos a intentar entrarles cómo se pueda, por abajo que es mejor", amenaza.