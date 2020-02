Raúl Cáceres: "Yo no tengo miedo de pararme en ninguna cancha"

A merced de disputar su sexto partido del campeonato, el DT del Real de Minas, Raúl Cáceres, analiza el panorama de su plantilla y el reto que se aproxima de enfrentar al Vida que marcha en la tercera posición del Torneo Apertura 2020.

En primeras palabras del timonel, el primer paso de enfrentar al equipo rojo es "lo primero es mantener el orden dentro de la cancha, es importante que el equipo se ha ido consolidando en una idea y que se está manejando de la mejor forma".

Sobre el rival que enfrentarán, analiza que "Vida es un equipo distinto por completo. Indudablemente es un equipo que no es casualidad en dónde está ubicado en la tabla de posiciones al igual que lo que está haciendo en el terreno de juego, pero seguiré confiando en el material humano que tiene el Minas".

Real de Minas ganó su último duelo ante Real Sociedad en el estadio Marcelo Tinoco

Y agregó: "El sábado vamos dispuestos a hacerle frente a un Vida aguerrido que siento que está urgido en cuidar su invicto que pesa. Vamos a jugar con tranquilidad y no tenemos prisa, lo que buscamos es que el jugador disfrute".

El nuevo fichaje del Vida

Cáceres puntualizó en que no temen que Fernando Araújo ponga de titular a Ovidio Lanza en su entreno como jugador cocotero, puesto que "nosotros vinimos de jugar contra jugadores de otras categorías, obviamente sabemos lo que representa Ovidio Lanza, pero no nos preocupa. Yo no tengo miedo de pararme en ninguna cancha, contra ningún equipo, mucho menos contra un jugador en específico. El Real de Minas debe estar listo para vencer ese tipo de adversidades".

En lo demás fue claro que "también hemos tenido traspié, vamos a encontrar a dos equipos con mucha similitud de juego".

Real de Minas es séptimo en la tabla de posiciones con seis unidades, mientras que Vida está ubicado en la tercera casilla con nueve puntos.