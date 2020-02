Rubilio Castillo tras su regreso: "Espero que sea el primer gol de muchos"

Rubilio Castillo, delantero y goleador histórico del Motagua regresó al Estadio Nacional y lo hizo anotando uno de los goles con los que el ciclón azul venció 5-0 al Honduras Progreso.

"Estoy contento, agradecido con Dios primeramente. Eso era lo bueno que haber jugado juntos con este plantel y volver a jugar era lo que quería. Sabemos que es lo que queremos y vamos a ir poco a poco agarrando el ritmo que quiero. Es importante tener esa competencia sana en el grupo", inició contando.

Castillo desde que saltó a calentar al Nacional fue muy ovacionado por la afición motagüense.

"Fue muy lindo estar con nuestra gente y poderle regalar este triunfo a la afición. Siempre estoy a la disposición cuando el cuerpo técnico lo decida. Yo estoy atento a lo que el profesor quiera y es grato volver a jugar acá en el Nacional con mis compañeros y la afición".

Castillo al marcar un tanto más a su regreso al Motagua. "Espero en Dios que sea el primero de muchos. No hubo problemas con la camiseta, el número no juega y todo el plantel hizo un buen partido".

Rubigol hizo muchos goles con la camisa "9", pero esta tarde noche marcó el primero con su nuevo número 29 y explicó el porque escogió ese dorsal. "Tiene un nueve en la espalda y por eso es que lo elegí, espero que sea el primer gol de muchos".

Además agregó. "Yo no tuve ningún tipo de problemas, Klusener estaba utilizando la "9" y yo no tuve ningún problema es dejárselo, yo no vine acá a quitarle nada a nadie y venga a contribuir al equipo".

Rubilio destaca que. "Lo bueno es que yo estaba entrenando, no estaba fuera de ritmo, solo lo que quería era ritmo de competencia y lo tuve y con gol".