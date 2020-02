Castellón a Kevin Hernández: "Si lo pongo a jugar, tiene que rumbar riata, aquí no hay paja"

Dos día después de la derrota 5-0 ante el Motagua, el Honduras Progreso permanece en la capital y su entrenador, Héctor Castellón, continúa buscando la formula que le permite poder sumar los tres puntos en este duelo de mañana ante el Olimpia.

"Pasa el partido y hay una sacudida natural cuando hay una caída, pero este equipo está acostumbrado a eso. Yo soy un tipo que cuando he caído, he sabido levantarme y eso se lo transmito a mis jugadores. Fue un partido que pedimos y ahora vamos a intentar ganarle al Olimpia".

Además agregó. "Perdimos tres puntos, pero ya vimos que fue lo que hicimos mal, pasó. Olimpia será duro, son los dos equipos más duros del país. Será complejo, pero yo siempre le he jugado bien a este tipo de equipos como Olimpia y Motagua. No sólo les he jugado bien, sino que les he ganado".

Castellón fue claro que su propuesta será ganadora. "Yo entreno para ganar, si gano sumo tres puntos, y si pierdo son tres, pero yo espero ganarlos. Se ve raro el Nacional sin gente, pero por lo demás normal. Nos encanta venir a jugar a la capital y en ese concepto estamos tranquilos de lo que hay que hacer mañana".

Muy positivo por lo que está realizando, el timonel de los progreseños destaca el desempeño de los suyos. "Me gusta mi equipo, todavía estamos en formación, tampoco es una excusa, pero se ha formado a mi manera de hacer los equipos. Llevamos seis partidos y me ha gustado lo que hemos hecho, jugando bien de visita, donde hemos logrado más puntos que de local".

Para el estratega del Honduras Progreso, este encuentro ante los merengues no se parecerá nada al del Motagua.

"Olimpia es Olimpia y hay que respetarlo, hay que jugarle con mucha inteligencia. El partido será muy diferente al de Motagua porque ellos juegan diferente. Yo estoy más preocupado en las cosas que nosotros no hacemos bien y me imagino que el profe Troglio está ocupado en arreglar las cosas que ellos no hacen bien. Lo que estamos haciendo los dos es ganar, ellos con sus argumentos y nosotros con los nuestros".

El mensaje claro para el portero Kevin Hernández

Luego que finalizado el partido ante el Motagua, el portero Kevin Hernández reveló que no quería jugar este partido ante el Olimpia, el técnico Héctor Castellón salió al paso y fue muy directo.

"No me ha dicho nada, no sé por qué lo dijo y si lo dijo, siento que fue por el momento del partido, pero no me ha dicho nada. Osea que si lo pongo a jugar, tiene que rumbar riata, aquí no hay paja y el que juega tiene que dar el máximo".

Castellón no ve descabellado poder sumar una victoria ante el Olimpia. "Satisfactoriamente no, pero es algo que puede pasar, está la posibilidad de perder, ganar o empatar. No queremos perder y téngalo por seguro que haremos todo lo posible por ganar. Mañana se verá una nueva versión del Honduras Progreso".

Y sus fundamentos son los encuentros que ha realizado previo a la derrota ante el Motagua.

"Tengo un buen equipo y la ha pasado mal en el último partido porque lo veníamos haciendo bien, pero es un equipo experimentado y que ha sabido asimilar cuando nos caemos, nos sacudimos y nos levantamos", cerró.