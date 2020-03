Gobierno de Honduras no piensa suspender o trasladar cobros de energía, agua y telecomunicaciones

Mientras muchos hondureños esperaban que el Gobierno de Honduras tomara decisiones como las hizo el presidente de El Salvador Nayib Bukele al anunciar la suspensión al pago de la cuota de la energía eléctrica, del agua, del teléfono e internet durante tres meses.

"Estos tres pagos se diluyen en dos años sin generar mora, ni interés, ni afectar su calificación crediticia", agregó el gobierno salvadoreño en un comunicado oficial.

Ebal Díaz, ministro de la presidencia de Honduras, adelantó en una entrevista con HCH que esto no sucederá en Honduras porque hay ciudadanos que pese a la crisis del coronavirus "seguirán recibiendo salario".

10 consejos falsos que no debés tomar en redes sociales

Además Honduras tiene la desventaja que la energía la provee el sector privado y lo que esperan, al menos, es una rebaja al consumo de energía debido al precio del petróleo a nivel mundial donde el barril ha llegado casi a dólares.

SOBRE DESPIDOS SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO

Nos reunimos con los líderes del Cophep y también el sector obrero y luego el sector social de la economía. En primer lugar hemos llegado a un acuerdo que durante este período el objetivo es que no haya despidos de quienes tienen contratos en el sector privado y gobierno sigan recibiendo su sueldo.

Para las pequeñas, medianas e incluso gran empresa se dictó la medida de alivio de deuda para que puedan, inclusive cuando amerite el caso, no pagar capital y muchos menos intereses en las próximas cuatro cuotas. De hecho la siguiente cuota la pagarían en el mes de agosto, pero para ello deben ir a la agencia (bancaria) y llegar a un acuerdo.

¿QUIÉNES APLICAN AL ALIVIO? ¿QUÉ PASA QUIENES TENGAN QUE PAGAR CUOTA DE VIVIENDA?

Si usted es asalariado del gobierno o empresa privada, no le aplica ¿por qué? porque le están pagando su sueldo. Esto va para quienes no reciben salario, que no han recibido un ingreso y no han podido hacerlo porque tiene su negocio y no pudo juntó el dinero de la casa, entonces tiene que ir al banco, exponerlo y se le hace la readecuación de deuda. También pueden darle un refinancimiento.

La falta de alimentos en muchos hogares de Honduras ha hecho que las personas hayan salido a mercados aglomerándose pese a las recomendaciones y el toque de queda.





¿Y LAS DEDUCCIONES POR PLANILLA DE LOS IMPUESTOS?

A aquellos que reciben salario, que están en su casa confinados o con teletrabajo, a ellos no les aplica.

PAGOS DE AGUA Y ENERGÍA

La energía eléctrica, como otros servicios públicos, ya que son pocos servicios que maneja el gobierno, porque las telecomunicaciones son privadas (Tigo y Claro), pero la energía quien la da es el sector privado, son los generadores, lo que estamos haciendo es ver cómo trasladamos ese costo que ha bajado de los combustibles a nivel internacional y que ha llegado a cifras que antes no nos imaginábamos de casi 20 dólares el barril, ese beneficio sí deben ser trasladados a quienes consumen energía eléctrica, pero no estamos pensando en trasladar esas tres cuotas por las mismas razones que mencioné antes, porque hay personas que tienen ingreso y otras que no la tienen, vamos a ver la situación. Lo que sí no habrá es corte de energía ni corte de otros servicios.







¿NO HAY CORTE AUNQUE TENGAN SALDOS ATRASADOS?

Después de esto tienen que haber ajustes porque esto nos agarró desprevenidos y es un tema total a diferencia del Huracán Mitch que fue la última castástrofe en el país y en ese momento tuvimos a todo el mundo ayudándonos, hoy no, hoy cada país está viendo cómo resuelve su situación.

EMPRESAS CON MENOS 10 EMPLEADOS

A nivel nacional habrá un financiamiento especial de parte del gobierno, se destinaran 3,000 millones de lempiras para prestarle de manera especial a los empresarios que tienen menos de diez empleados que puedan pagar salarios para que no despidan empleados. Se pondrá en condiciones muy especiales.

SISTEMA BANCARIO Y REMESAS

Los bancos prontos anunciarán cuándo abrirán al público para que las personas puedan retirar dinero o remesas o los que tienen que cambiar cheques.