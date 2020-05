Julio César Santos en DIEZ: Su camiseta del Marathón, el vestuario del Real Madrid, Carlos Pavón y Amado Guevara

Follow @GustavoRocaGOL

Julio César Santos Correia (41 años) el brasileño del que todos hablan en el Marathón. Al pueblo verdolaga se le infla el pecho cuando hablan del "jugador que debutó con el Marathón y después brilló con el Real Madrid".

En una amena plática con Diario DIEZ a través de Facebook y Youtube, el defensor ex jugador del Real Madrid, AC Milan, Benfica, Bolton, Olympiacos, entre otros, detalló nuevamente su paso por Honduras.

Y aunque prácticamente su historia en Honduras es un libro leído, Julio César Santos reveló que el técnico hondureño Ramón 'Primitivo' Maradiaga le enseñó mucho a crecer como jugador.

LO QUE DIJO:

Sobre Ramón Maradiaga: "Me enseñó los fundamentos básicos que me faltaban para competir en la liga hondureña que no es fácil, es una liga muy física, que se necesita físico, rapidez, me adapté lo más rápido posible, los chicos me trataron fenomenal, me hicieron sentir como si fuera de ahí, era nada más un chico de 17 años. Aprendí mucho de Primi".



Sus compañeros: "Salía mucho con Víctor Coello, íbamos a la iglesia, a Tela, Ceiba, me gustaban las tajadas; hay mil cosas que me gustaría ir a hacerlo, tengo planificado ir a Honduras, son momentos que me hacen recordar esos sitios".



Lugar donde vivía en Honduras: "Había un barrio que tenía una cuesta y ahí vivía un amigo, siempre íbamos ahí a comer y a hacer reuniones, yo vivía en el mero centro, era bien bonito, ahí arriba había un hotel donde se concentraban las selecciones".

Julio César Santos aún guarda con mucho cariño la camiseta con la que debutó con Marathón.



Comida hondureña: "Yo comía de todo, pero lo que más me gustaba era la sopa de caracol, me iba a tomarla... el marisco de Tela, pasaba todo el día ahí, había una atención fenomenal, era maravilloso, a mí me gustaba mucho, las playas... el caribe, tienen un coral muy grande, no fui a la isla de Roatán, no fui pero esperáme que voy".



Vestuario del Real Madrid: "Ufff... estaban Karembeu, Seedorf, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Iván Campo, Iván Helguera, Fernando Redondo, Michel Salgado, Elvir Bajlich, Anelka, Morientes, Raúl... ¡había un equipazo!, luego llegaron más, Makelele, Flavio Conceicao, en fin. Tuvimos ahí un equipo que hubo un cambio de entrenador y una transición, no fue fácil porque se tuvo que decidir entre la liga o jugar a ganar la Champions".



¿Cristiano o Messi?: "Son dos modelos de futbol futuro. Cristiano es el valor, la ambición, el trabajo, la continuidad, completamente mental pero automatizado. Messi es el talento genuino, el que que te saca las palomas de la bolsa, el que te hace magia, el que te soluciona un caos, sos dos extremos, no es de que vamos a ver quién es mejor, son dos modelos futuro".