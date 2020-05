Destrozan a Alan Pulido y Rodolfo Pizarro por sus cubrebocas y la respuesta es épica

Debido a la pandemia que vive el mundo por el nuevo coronavirus, el uso de marcarillas es obligatorio para evitar contraer la enfermedad y algunos han causado polémica por presumir los costosos cubrebocas en redes sociales.

Es el caso de los futbolistas mexicanos Alan Pulido y Rodolfo Pizarro, quienes han optado por utilizar un tapabocas de una marca reconocida de moda, que estarían valorados en 85 dólares.

Usuario en redes sociales sociales los compararon con los astros del Bacelona, Messi y Luis Suárez, cuyo nivel futbolístico y financiero es más elevado y solo han mostrado mascarillas comunes en la vuelta de los entrenamientos.

''Pero ya dejando de mamadas si se miran bien pinches nacos. Mira la humildad de Messi y Suárez, grandes cracks del Barcelona'', escribió un aficionado en Twitter.

Tras las decenas de críticas que recibieron ambos jugadores, fue Alan Pulido quien decidió responder y dejar las cosas claras.

''No es orgullo, pero no te preocupes por lo que otros tienen, mejor preocúpate por lo que a ti te falta. Acá (Estados Unidos) la gente créeme que lo ve diferente, no la gente como tú, que hasta lo que no comen les hace daño'', contestó el delantero del Kansas City.

Protagonismo en la MLS

Tanto Alan Pulido como Rodolfo Pizarro ya saben lo que es reventar las redes de la MLS, ya que el ariete del Kansas City lo hizo en su debut mientras que el mediocampista del Inter de Miami marcó en su segundo encuentro y convirtiéndose en el primer jugador en anotar en la historia del equipo de David Beckham.