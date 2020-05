Roberto "Pipo" López, portero del Marathón emprende su propio negocio de venta de hamburguesas

En medio de la crisis por la pandemia del coronavirus y la ausencia del torneo de la Liga Nacional, los futbolistas hondureños siguen buscando una manera de poder generarse sus propios ingresos.

Con los guantes puestos pero esta vez no para jugar un partido de fútbol y defender el marco del Marathón, sino para preparar unas deliciosas hamburguesas, así encontraremos cada viernes al portero, Roberto "Pipo" López, quien ahora ha emprendido su propio negocio en San Pedro Sula.

Luego de publicar en sus redes sociales este nuevo emprendimiento en su carrera, Diez habló con "Pipo" para conocer más a fondos de sus actividades fuera de la cancha.

"En medio de la situación que estamos, esto ya era una idea que ya tenía junto con mí mamá, pero no le habíamos dado forma por las ocupaciones laborales de ella y los compromisos del equipo. En este tiempo que uno debe de buscar algún ingreso toca hacerlo. Tomamos el riesgo de hacerlo y al parecer a mucha gente le agradó", comenzó contando.

Diferente a otros jugadores de la Liga Nacional que tiene sus propios restaurantes, "Pipo" López lo hace desde la intimidad de su hogar y él mismo hace las entregas de los pedidos.

"No fue que abrí un local. Hay gente que les comenté la idea de lo que quería hacer y no me creen. Nosotros estamos trabajando desde la casa y yo personalmente hago las entregas a domicilio".

Muy distinto a los horarios de entrenamiento que realizaba en Marathón, López se las está ingeniando para poder emprender esta microempresa. "Me levanté a las 7:00 de la mañana para preparar las carnes y todas las extras como: el beicon, tomate, lechuga y el aderezo que es supuestamente el secreto por las cuales las hamburguesas saben muy ricas. Hay que darle el honor a mi mamá y yo de ella lo aprendí".

Además nos cuenta como fue que se organizó. "Hice dos turnos: entregué al mediodía y otras para la cena. Las papas y las carnes las comenzamos a freír como a las 10:00 am y a las 11:50 am ya estaba saliendo a entregar las primeras 30 hamburguesas. Me tardé como una hora para hacer la entrega. Luego las otros las hicimos a las 4:30 y a las 6:00 salí a entregar las 25 que me faltaban entregar".

Al igual que en muchos negocios, "Pipos Burger" cuenta con dos formar de pedir sus pedidos. "Hay dos opciones: solo la hamburguesa y otras con papas. Llevan pan casero, carne, beicon, aderezo, cebolla, tomate, lechuga y las papas. Los precios lo manejo en L110 con papas y L 85 solo la hamburguesa".

Pese a la buena aceptación que ha tenido en su primer día de atención, Roberto López, comenta que hasta el momento su idea solo era poder distribuir su producto con los vecinos de su colonia.

"Esto era un pilotaje que yo quería hacer con mis vecinos y solo serían 15 hamburguesas, pero al final terminaron siendo 55 de toda la gente que pidió. Llegó un momento que tuve que decir que ya no podría seguir agarrando pedido porque me quedé sin material y ahora se está saliendo por dígitos y los super no te dejan entrar".

Y agrega: "Estamos trabajando solo por pedido y sólo los viernes, ya que en este tiempo que estamos así, yo me metí a la Universidad y el lunes inicio el curso de la licencia D, se me va complicar un poco. Hay gente que me está preguntando por qué no vendo dos días a la semana, pero es gran chamba esa de estar cocinando, empacando, entregando y todo".

Para poder emprender este negocio, el meta no ha estado solo y cuenta con la ayuda de su madre, quien es parte del proyecto. "Me está ayudando mi mamá y la mamá de uno de mis mejores amigos. Entre ellas dos y yo estamos. Me tocó salir de la colonia (Juan Ramón Molina), pero hice un rango que la cobertura no fuera muy extensa por el tema de la circulación, ya que es un riesgo. Gracias a Dios tomé las medidas".

PIPO SE QUEDÓ SIN CONTRATO CON EL MARATHÓN

Pipo López defendió la portería de los verdes del Marathón, pero su contrato se ha vencido y no sabe si le renovarán.

Tras la suspensión del torneo fueron varios los jugadores del torneo que se quedaron sin contratos con sus equipos y "Pipo" López es uno de ellos, quien se le venció su vinculación con los verdes.

"Con Marathón se me venció el contrato, luego que se dictaminara que el torneo se cancelara, esos eran mis últimos seis meses y ahora estoy esperando que proyecto presenta el equipo para el próximo torneo. Toca esperar cuando van a reanudar el fútbol en Honduras".

A pesar de sus intenciones de poder seguir en las filas de monstruo, López depende de lo que puede decidir el técnico y la directiva. "Mis intenciones es seguir en el fútbol, pero ya depende de las decisiones que tome el profesor (Héctor Vargas) y la directiva, si ellos tienen intención de renovar".

Además deja claro que. "Hasta el momento de hoy no, no sé si el profe está enterado que estoy sien contrato, pero en dado caso que él me diga si deseo continuar, pues esas son mis intenciones. Mi aceptación que he tenido en Marathón con cuerpo técnico, compañeros y afición ha sido buena".

TAMBIÉN COMIENZA SUS PRIMEROS PASOS COMO TÉCNICO

A pesar de su corta edad, el portero ya piensa en el futuro y ha tomado la decisión de emprender en la carrera como director técnico.

Los proyectos para este joven guardameta no solo están puestos en la venta de hamburguesas, sino que emprenderá su carrera como director técnico y para ello ya se matriculó para participar en el curso de licencia D.

"Yo ya días me iba a meter a esto con Chino Discua, pero cuando habían abierto la licencia D a nosotros nos tocaba jugar en Tegus con el Olimpia y ahí perderse un día, es como perder toda la licencia".

Roberto López confiesa que no solo tiene la virtud bajo los postes, sino que siente que puede convertirse en un entrenador. "Siempre he sentido la vocación, no sé si logre llegar a ser entrenador o termine siendo preparador de porteros, pero como es un proceso que todos tenemos que llevarlo, he decidido meterme y aprovechar el tiempo que estamos teniendo".

En cuanto a la manera de sacar el curso de la licencia D. "Es de manera virtual y vía zoom, ya después que nos dejen salir se deberá cumplir con las horas prácticas para aprobar el nivel" .

El meta considera que su mirada no solo está puesta en este momento, sino en lo que le depara para el futuro. "Uno a esta edad debe pensar que le debe deparar el futuro, ya que la situación que estamos no solo se puede estar en casa y ver que te cae, sino hay que buscar una manera de sustentar la familia. Yo he tenido el apoyo de Alberth Elis y así me ha ayudado en otros casos y está haciendo ahora".

A los ciudadanos de la zona norte del país que quieran probar de las hamburguesas "Pipos Burger" deben hacer sus pedidos en las redes sociales del jugador los días lunes a miércoles y las entregas solo serán los días viernes.