Hendry Thomas confiesa el equipo de Honduras en el que le gustaría retirarse

A sus 35 años, el mediocampista Hendry Thomas mantiene su deseo de seguir jugando al fútbol y brinda el nombre del equipo de Honduras en el que le gustaría retirarse.

Thomas regresó al fútbol en 2018 tras dos años de inactividad. Lo hizo con la camisa del Olimpia y aunque dejó buenas sensaciones, el club le rescindió contrato a finales del mismo año. Ya suma año y medio sin club y está pensando en su futuro.

"Tengo el transcurso de este año para ver lo que ocurre. Han venido opciones, pero no se han venido concretar. Quiero jugar, mantenerme activo aunque sea un año más o lo que Dios disponga. Siento ganas y fuerza para seguir jugando. Pero no solo depende solo de mí .En Olimpia las cosas salieron bien porque di el máximo. La gente que me vio, después de dos años sin jugar, miró que no desentoné, di el máximo", dijo en entrevista a Diario La Prensa.

El ex del Wigan de Inglaterra lo tiene claro, si no consigue club, sacará los cursos para ser entrenador, quiere dirigir a niños.

"Esperar este año y tomar la mejor decisión. Ya sea jugar o seguir estudiando (para ser entrenador), es lo que me ha llamado la atención. Enseñarle a los niños lo que he aprendido en el fútbol."

¿Hay ofertas? Se le consultó. "No le cierro las puertas a nadie, pero me gustaría que fuera Marathón. Es el equipo de mi madre, de toda la familia. Ella me ha dicho que ante de retirarme le gustaría que jugara en el equipo de sus amores. Pero no depende de mí".

Al "Doctor" le gustaría cerrar su carrera jugando en el club en el que jugaron varios de su familia.

"Si se llegara a dar, digo que si por petición de mi madre, que es full Marathón. Allí jugó mi padrino Nico, también "Maravilla" Suazo y Maynor, la familia siempre ha jugado allí. Mi mamá siempre me dice que le gustaría verme sudar la camisa del Monstruo".

Thomas ya tuvo la oportunidad de sudar la camisa verde. Fue en 2016, cuando Carlos Pavón lo dirigía, que pidió permiso para entrenar.

"Estoy agradecido porque me dieron la oportunidad de perder el miedo de volver a jugar y dar el salto nuevamente", agregó.

Explica por qué Rubén Guifarro lo dejó fuera del Mundial de Holanda

En 2005, Hendry Thomas fue uno de los jugadores claves para que Honduras consiguiera el pase al Mundial Sub-20 de Holanda. Pero al final el técnico Rubén Guifarro lo dejó fuera de la lista definitiva. Cuenta lo que ocurrió.

"Es una decisión que tomó el profesor y la que más me ha marcado como jugador. En ese momento me frustré, lloré como un niño. Sabía que lo que había dicho no era válido cuando habló de indisciplina", dijo.

Y continuó: "Voy a contar lo que en realidad pasó. En ese momento no estaba teniendo tanta participación con Olimpia y Nahún Espinoza agarra el equipo tras la salida de Alejandro Domínguez. Viajábamos a La Ceiba y no sabía que iba a jugar. Allá, después del Nahún me dice que me ocupa para el juego contra Pumas de México. Recuerdo que en la Sub-20 teníamos un viaje, no recuerdo el lugar, pero era un día después del partido. Yo llamé al profesor Guifarro, porque tenía que presentarme el lunes a la concentración, le dije que Nahún me iba a ocupar en el partido. Yo ya había llamado con el presidente Callejas para que no se viera como un acto de indisciplina".

"El profe Guifarro me dijo que estaba bien, pero que "aquí quien toma la última decisión soy yo no el presidente". Pasó esto y en ese partido (contra Pumas) salgo expulsado porque estaba jugando de defensa central. Mi equivocación fue que en ese momento no le llamé, eso fue lo que dijo. Pero era imposible que viajara esa misma noche a San Pedro Sula por tierra para ir con ellos al día siguiente. Cuando regresaron del viaje, dijo que yo quedaba fuera de la Selección. Cuando me entero, mi reacción fue: Si Guifarro dice que quedo fuera, ¿qué puedo hacer?. Voy a tener que hablar con él. Al parecer al profe lo que le molestó fue que no dije profe, dije Guifarro. Se molestó y no pude volver a tener comunicación con él. Esto me ayudó a formarme, ahí miré que esto del fútbol puede cambiar de un día para otro. Nunca tuve indisciplinas, porque el que más había jugado era yo, pero siempre traté de manejarme de bajo perfil".

Honduras se despidió del Mundial de Holanda como la peor escuadra, con 15 goles en contra y ninguno a favor. Recibió goleadas escandalosas de 7-0 ante Chile y 5-0 contra España.

Luego de la participación de la Bicolor, Guifarro y Thomas se volvieron a encontrar.

"No volví a hablar con él. Pero lo encontré después que regresaron, lo saludé sin ningún rencor, porque ya había pasado. Entendí que es una decisión que tomó, uno como jugador simplemente debe acatar las órdenes de los que están al frente. No tengo ningún rencor hacia él", cerró.