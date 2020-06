Mario Martínez: “Real España me contrató otra vez por el nivel que mostré en el Marathón”

Mario Martínez recibió un remezón cuando salió de la Máquina hace un año. Ese tiempo le sirvió para darse cuenta que tiene calidad, tiene fútbol, pero había caído en un rezago que terminó con su ciclo en los aurinegros. Ahora vuelve recargado y revela lo que aprendió en Marathón.

El zurdo dio una entrevista a las redes sociales del club donde se mostró sincero. Cuenta cómo aprendió muchas cosas, sabía que tenía talento, siempre creyó en él y explica que a veces los directivos se equivocan, pues su salida nunca la espero.

Ver. LOS COMENTARIOS DE LA AFICIÓN POR LA LLEGADA DE MARIO MARTÍNEZ

Mario será ahora uno más en el grupo. Considera que quiere entrar en la historia de la institución al ser el único jugador en ganar cinco títulos en la institución, por eso quiere competir para volver a levantar una copa, pues la última fue en 2017 con el “Tato” García.

¿Qué sientes al ser bien recibido nuevamente por la afición del Real España?

Bendecido porque he tenido la oportunidad de jugar en los dos equipos de San Pedro Sula y en ambos me gané el respeto de los aficionados y el cariño en la cancha. Ahora me toca defender los colores del Real España, el equipo donde nací, el que me dio la oportunidad de jugar al fútbol y vengo a aportar mi granito de arena, a sudar la camisa, ganarme un puesto y trabajando. Espero en Dios que las cosas puedan salir bien.

¿Qué número vas a usar?

Llegué y firmé sin importar el número, si Jhow (Benavídez) tiene que usar la 10 que la use, es un gran jugador, calidad. No tengo problemas con el número, si tengo que usar la 33 con la que debuté y lo hago con alegría. Vengo a aportar como jugador, no con el número. Vengo con mucha motivación de dar todo por el club.

La afición dice que vengas a romperla y sudar la camisa

Sí, así como cuando llegué la primera vez, vamos a dar todo por esta camisa. Sería muy bonito llegar y ser campeón, tener cinco títulos con el equipo y quedar en la historia del club, es algo para marcar huella y esa es la idea. Estoy motivado, consciente de la camisa que voy a usar.

Ver. MARATHÓN PIERDE SU COLUMNA VERTEBRAL PARA EL APERTURA

¿Quién más tiene cuatro títulos en el equipo?

Me han comentado que Jaime Villegas, se me olvidan los nombres de los que tienen cuatro, pero son pocos.

Lo importante que estás entre los grandes de la máquina.

Gracias a Dios que las cosas me han salido bien con el club y esperemos que este regreso sea mucho mejor. Vengo a ganarme un puesto y aportar a mis compañeros la confianza que me han brindado vía telefónica. Me han escrito y se alegran porque regreso. Hay que retribuir todo eso en la cancha, hay que rendir dentro del terreno de juego.

¿Quiénes de tus compañeros te dieron la bienvenida?

“Chapeta” Vargas, un gran compañero. Esto es lo bonito del fútbol, aparte de títulos y cosas materiales, te deja compañeros y amigos. Allans es de los amigos y estuvo conmigo, igual Buba López que es el capitán de la máquina. Esperamos armar un buen grupo para poder competir.

¿Qué sentiste al momento de ingresar nuevamente a la sede?

Como la primera vez que llegué a firmar mi primer contrato, siempre se sienten esas ganas de volver donde una vez estuve celebrando. Antes de ingresar le pedí a Dios ya que comenzaba un nuevo reto y que Él fuera el guía en este nuevo objetivo que me he trazado con el club.

¿Qué sentiste cuándo te marchaste del club, lloraste alguna noche; digo porque has vivido aquí muchos años?

Tristeza, pero a la misma vez sabía de qué tenía que mostrarme y que ellos (los directivos) se habían equivocado. Esto es fútbol, hoy estás en un equipo y mañana en otro. Salí de buena manera, no tomé ese rencor ni actitud mala que toman otros futbolistas contra su club y la directiva. Cuando uno deja las puertas abiertas en un club pasa esto y obviamente toda mi vida ha sido en Real España y he sido respetuoso en las decisiones que toman. Si me dolió la salida del Camello Delgado como lo he dicho en varias entrevistas, pero al final uno no decide, son los directivos y no puedes hacer nada, entonces, me tocó salir y Marathón me dio la oportunidad, como profesional di todo por el equipo. Ahora me toca regresar y ganarme esa confianza que me está dando la directiva, en la cancha.

¿Para qué regresas a Real España?

Como lo dije al inicio, para ganar un título más y entrar en la historia del club, creeme que no vengo a jugar con el nombre, vengo a luchar por un puesto, vengo a sudar la camisa. Quiero entrar en la historia del club y dejar un legado que es lo más importante, dejar compañeros que al final aprendan de uno como persona y como jugador. Esa es la meta, apoyar y formar un gran equipo.

¿Qué lección aprendiste fuera del club?

Que a pesar que vas a encontrar obstáculos y malas decisiones que se puedan tomar, no de tu parte, nunca tenés que bajar la cabeza ni los brazos, que hay que seguir igual y creer en uno. Si no hubiese creído en mí mismo no hubiese tenido el año que tuve en Marathón ni estuviera aquí, porque hay que ser sincero. Real España me contrata por el nivel que tuve en Marathón, entonces, siempre creí en eso, volví a ser el Mario que la gente quería ver. Espero en Real España tener ese nivel o mejor y retribuir esa confianza que me dieron en este nuevo contrato.

¿Siendo sincero, cuando te fuiste pensaste que nunca volverías a Real España?

Para ser sincero si me fui con las esperanzas. Uno sale y me fui tranquilo sabiendo que iba a regresar algún día. Muchas veces las decisiones que toman los directivos a veces son erradas pero son ellos los que deciden. Aquí estoy, Dios me tiene nuevamente aquí y poder entrar en la historia del club y entrar en la historia. Por veces las decisiones caen por su peso, pero ahora hay muchos referentes en el club, esta Chapeta, Buba, no solo Mario, venimos para aportar.

¿Cómo viste a Real España desde afuera en este tiempo que estuviste en Marathón?

Fíjate que mi primer clásico antes del partido sentí nervios y raro porque era mi primera vez en mucho tiempo fuera de Real España y jugar en contra de ellos es raro; ya con el gol, siempre lo dije que si anotaba por respeto al club y en agradecimiento a ellos no iba a celebrar. Ya dentro de la cancha uno es profesional y defiende los frijoles, la comida de mi familia.

¿Qué pudiste notar, que percibiste?

El equipo ha venido de menos a más, ahora se ve diferente, un equipo luchador, que pelea, que está mejorando y eso es bueno porque uno viene a un club para pelear títulos.

¿Qué sucedió, qué te ayudó a levantar ese nivel en Marathón?

La base fue creer en mí y confiar en Dios que iba a volver a mi nivel. Nunca bajé los brazos ni agaché la cabeza, esto es fútbol, sabía que mi nivel iba a llegar, siempre me exigí. Aparte el profesor (Héctor Vargas) me ayudó a ser ganador, a pelear, a demostrar que tenía para más y así fue. Mi nivel vino de menos a más y estoy agradecido que las cosas vienen para bien.

¿Hasta puedes luchar por una oportunidad nuevamente en la Selección Nacional?

Sí, creo que sería mentiroso el jugador que dice que no quiere estar en la Selección. Uno desea estar allí, uno trabaja para estar allí pero son decisiones del técnico. Estoy agradecido con los que me pedían en la Bicolor pero si me llamaban o no tenía que seguir jugando igual. Ahora si se da la oportunidad la aprovecharé, si no se da no puedo bajar mi nivel. El trabajo no traiciona y si algún día regresa lo voy a aprovechar.

¿Sientes que tu salida del club te dio algún piquetazo en las costillas para despertarte y mejorar tu nivel?

No porque si vamos a eso creo que en ese año con el club no fue un buen torneo no solo de Mario sino de todo el plantel. Si revisamos los otros torneos, sin menospreciar a los compañeros estaba en otro nivel, pero tocó (salir). Pero sin duda que te toca el ego y que tenés para dar más, que tenías nivel para seguir en el club. Recuperé mi nivel y ahora tengo que rendir.